Obra de ampliação da sede da Associação de Doentes de Parkinson e Alzheimer vai melhorar apoio prestado aos utentes em Loulé.

Na Urbanização de Vila Sol, em Quarteira, o edifício onde funciona o Centro de Dia da Associação Humanitária de Doentes de vai ser ampliado e requalificado.

A obra foi lançada hoje, com a assinatura do auto de consignação, e permitirá não só melhorar as atividades aqui desenvolvidas, mas também aumentar a capacidade do número de utentes apoiados por esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

O edifício, uma moradia localizada numa zona de excelência para amparar estes doentes, num ambiente de tranquilidade, com muitas áreas verdes, tinha sido cedido pelo município de Loulé em 2018.

Para fazer face às limitações das atividades devido à falta de espaço, será criado agora um novo «corpo» em que, além de gabinetes técnicos, terá um espaço destinado à realização das várias terapias, tais como terapia da fala, musicoterapia, psicologia ou fisioterapias específicas, assim como uma sala de alojamento.

Atualmente o edifício tem uma capacidade para 20 utentes. Com a ampliação, aumentará a sua lotação para 30 utentes.

Em simultâneo, decorrerão os trabalhos para criação de um jardim sensorial de 300 metros quadrados (m2) que «vai embelezar ainda mais a obra», permitindo uma maior vivência do espaço exterior por parte dos utentes. Esta é uma oferta do Almancil International Rotary Club, uma das entidades beneméritas desta associação.

O presidente da instituição, Adelino Rocha, assegura que, quando as obras estiverem prontas, este vai ser um «edifício maior e completamente novo, com uma transformação muito grande».

«Foi reconhecido pela Segurança Social que, quando pronto, vai ser o melhor centro de dia do Algarve. Será uma espécie de centro de dia modelo para a região», garante este responsável associativo.

Sendo o Alzheimer uma doença «trágica e brutal» que afeta de forma drástica milhões de pessoas em todo o mundo, o autarca Vítor Aleixo refere que este será certamente «um local digno e com toda as condições para os doentes».

Os trabalhos desta empreitada estarão concluídos dentro de um ano e o investimento ascende a 320 mil euros.

Os apoios da Câmara Municipal de Loulé às instituições particulares de solidariedade social fazem parte das «políticas municipais muito ativas» que têm sido desenvolvidas em Loulé e de uma aposta internacional no envelhecimento ativo e saudável.

«É uma política nova que surge ao nível da União Europeia, fruto dos avanços das ciências médicas e da qualidade de vida, pois, em muitas sociedades as pessoas vivem cada vez mais. Importa que vivam mais, mas em condições, com dignidade, isto é, mantendo um certo nível de atividade, e um acompanhamento regular na área da saúde», frisou o edil.

A construção do Centro Nacional de competências para o Envelhecimento Ativo, numa parceria com os Ministérios do Trabalho e Segurança Social e da Saúde, será uma das mais importantes ações a realizar neste território.

A Associação Humanitária dos Doentes de Parkinson e Alzheimer foi fundada a 30 de dezembro de 1998. Devido à necessidade de uma resposta social mais abrangente, abriu as portas, em outubro de 2018, a valência de Centro de Dia, com capacidade para 20 utentes, num ambiente familiar e acolhedor.

Presta serviços e promove atividades socioculturais e lúdico-recreativas para ocupação e apoio social, para estimulação e manutenção das capacidades físicas e psíquicas de doentes com Alzheimer e Parkinson.

O Centro de Dia tem como missão promover um envelhecimento ativo, onde são estimuladas as componentes intelectual, física e social dos utentes.