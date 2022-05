Loulé tem um novo mural que presta homenagem à Mãe Soberana

Inauguração de um mural dedicado ao culto mariano da Nossa Senhora da Piedade, a Padroeira de Loulé, marcou o 1º de Maio, dia em que a cidade voltou a viver a Festa Grande da Mãe Soberana, com muitos turistas e fiéis, mas sobretudo a comunidade louletana, a acompanhar a grande procissão que tem já o epíteto de «a maior manifestação religiosa a sul de Fátima».

A habitual procissão que marca a data em Loulé foi precedida, no período da manhã, por outra iniciativa «igualmente importante para Loulé e para as suas gentes»: a inauguração de um mural que retrata a imagem da Mãe Soberana no andor, da autoria de Stephen Jones, grafiter da Associação Artística Satori, numa iniciativa da Junta de Freguesia de S. Sebastião, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.

«O grande e singular poeta António Aleixo, um dia interpretando as manifestações religiosas de Loulé, afirmou que a alma deste povo vai dentro daquele andor. Mas agora, gravado aqui numa casa, faz-nos perceber que a alma do povo não está só no andor, mas em cada casa. Aqui, esta casa, representa todas!», aludiu Carlos Aquino, pároco de Loulé, durante a cerimónia que reuniu junto à obra, entre outros, os peregrinos vindos de diversas freguesias do concelho.

Na confluência da Rua Nossa Senhora da Piedade e Rua Homens do Andor, local pleno de simbolismo já que integra o «caminho de fé» em direção ao Santuário, encontra-se agora a imagem que faz parte da identidade dos louletanos. A proprietária do prédio, Maria da Graça Viegas, também ela uma devota da Nossa Senhora da Piedade, cedeu o espaço para que Stephen Jones pudesse levar a cabo esta empreitada.

O artista, que faz parte da Satori desde 2014, baseou-se numa imagem do fotógrafo louletano Luís da Cruz, que há largos anos acompanha a Festa da Mãe Soberana, para criar a obra.

Em apenas 11 dias, entre 18 e 30 de abril (com um dia e meio de paragem devido à chuva), e mais de 300 latas de spray depois, a cidade de Loulé viu nascer este exemplar de arte urbana que desde logo mereceu rasgados elogios da parte dos louletanos. «As pessoas têm gostado muito e, para mim, é muito importante pelo significado e simbolismo que tudo isto tem», referiu o autor deste e também de diversos trabalhos em todo o Algarve, com destaque para uma outra obra no concelho de Loulé – «O Poço», à entrada de Almancil, em plena Estrada Nacional 125.

Tiago Guerreiro, presidente da Satori, realçou a «coragem política» da parte dos responsáveis das duas autarquias em apostarem numa intervenção deste género. «Loulé está no caminho certo e para nós, como instituição, é um grande orgulho fazer este mural porque representa o sentimento de muitos louletanos», referiu.

Para o principal mentor do projeto, o presidente da Junta de S. Sebastião, Analídio Ponte, que «muito antes de ocupar estas funções já sonhava com esta obra», o apoio de toda a população ao longo destes dias de trabalho foi fundamental: «diretamente ou pelas redes sociais, as pessoas iam dando as suas dicas e sugestões, mas foram desde logo manifestando a alegria e felicidade de poder contar com este mural».

Para este responsável, a par do contributo para «aumentar a autoestima dos residentes e o seu orgulho na Padroeira», o mural é agora outro motivo de interesse para quem visita a cidade e também para diversificar a oferta turística existente: «uma nova geração de turistas procura autenticidade e genuinidade das regiões a nível paisagístico, gastronómico e a nível patrimonial, incluindo o religioso, onde este mural se insere».

Essa ideia é também subscrita por Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, que realçou o facto desta via que todos os anos é palco de manifestações populares e religiosas «começar a estar toda ela habitada por espaços onde podemos contemplar e sentir a presença da Mãe Soberana».

Este responsável sublinhou ainda a componente identitária desta iniciativa, afirmando que «este símbolo religioso de culto mariano da Mãe Soberana acompanha o crescimento de cada louletano e faz parte da sua identidade profunda. Orgulhemo-nos disso porque é um valor muito importante!».