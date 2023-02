Loulé Open by Cimpor regressa hoje com 17 portugueses no qualifying

Loulé Open by Cimpor regressa com 17 portugueses no qualifying. Clube de Ténis de Loulé organiza torneio pela 13.ª vez. Ex-top 30 Lukas Rosol lidera o elenco.

A 13.ª edição do Loulé Open by Cimpor começa este domingo com a presença de 17 tenistas portugueses na fase de qualificação. Organizado entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março pelo Clube de Ténis de Loulé com os apoios da Câmara Municipal de Loulé e da Federação Portuguesa de Ténis, o torneio distribui 25.000 dólares em prémios monetários e é pontuável para o ranking ATP.

O mais cotado entre os tenistas lusos que vão a jogo já no domingo é Pedro Araújo. Atualmente no 644.º lugar do ranking mundial (já foi 534.º), o lisboeta de 20 anos estreou-se em meias-finais de torneios ITF precisamente no Loulé Open, em 2021, e tem a seu cargo o estatuto de terceiro cabeça de série do qualifying, tendo encontro agendado na primeira de três rondas com o francês Alexandre Ruscica (de 34 anos e sem classificação ATP).

Também Tiago Pereira ocupa um lugar na lista de pré-designados, no caso o 14.º. O jovem algarvio de apenas 18 anos é o 1430.º da tabela mundial e terá como primeiro oponente o irlandês David Gabor, da mesma idade e ainda à procura da primeira vitória em torneios profissionais.

A lista de representantes lusos no qualifying fica completa com os nomes de Gonçalo Falcão (ex-961.º ATP e atual campeão mundial de veteranos +30 em singulares, pares masculinos e pares mistos), Afonso Portugal, Rodrigo Fernandes, Manuel Guedes de Almeida, André Stewart, Duarte Correia, Tomás Tenil, Francisco Vilaça, Bernardo Henriques e seis convidados da organização: seis convidados da organização: Salvador Monteiro, João Dinis Silva, Daniel Marincas, Tomás Martins, Afonso Santos e Manuel Guise Pinheiro.

Já no quadro principal, o grande destaque deste Loulé Open será a presença de Lukas Rosol.

Atualmente no 262.º lugar do ranking, o checo de 37 anos já esteve na 26.ª posição, conta com dois títulos ATP (entre quatro finais) no currículo e tem no currículo duas vitórias mundialmente famosas: uma delas frente a Rafael Nadal na segunda ronda de Wimbledon, em 2012; e a outra no encontro de pares mais longo da história do ténis, ganho após 7h01 ao lado do compatriota Tomas Berdych contra Stan Wawrinka e Marco Chiudinelli na Taça Davis de 2013.

Fotos: Gaspar Ribeiro Lança/ Raquete.