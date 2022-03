Loja IKEA de Loulé celebra cinco anos e tem novo diretor

Emmanuel Charpentier sucede a Abdelhak Ayadi nos destinos da loja IKEA de Loulé. Efeméride é celebrada com campanha especial de 4 a 15 de abril.

O francês Emmanuel Charpentier, 59 anos, iniciou a carreira na IKEA em 1991 e é agora o novo responsável pelo futuro da loja algarvia. A apresentação à imprensa do novo gerente teve lugar na terça-feira, dia 29 de março.

Uma das apostas da nova liderança é levar chegar a outros pontos do sul do país através dos chamados estúdios de planificação, que já funcionam em Coimbra, Setúbal, Cascais, Seixal e Sintra e também vários pontos de recolha de encomendas.

«É algo que está a ser expandido e creio que muito necessário no Algarve. A ideia é que uma pessoa que vive, por exemplo, em Tavira, pode fazer a compra online e dizer o sítio onde quiser recolher a encomenda, qualquer zona pública. Em duas horas asseguramos a entrega da encomenda ao cliente no sítio definido. É mais fácil e muito mais barato», revelou.

«Com a minha chegada vamos acelerar o procedimento, porque espero passar a mensagem aos investidores que todo o sul do país tem um enorme potencial. Em Beja, são precisas duas horas para se chegar à loja mais próxima. O caminho é longo. Se conseguirmos estar próximos com os estúdios de planificação, iremos fazê-lo. Queremos oferecer novos serviços, por exemplo nas renovações de sanitários, um serviço que inclui a canalização. Pensamos que irá crescer muito», disse ao barlavento.

«No Algarve, o sonho é grande e temos de começar agora. Começámos com os serviços de Design de Interiores. Vamos à casa das pessoas, tiramos fotografias e possibilitamos uma renovação total da casa. Temos este serviço desde há um mês. A ideia é e aumentá-lo. Se funcionar bem, podemos alargar a zonas mais distantes, como por exemplo, Lagos. Este serviço abrange toda a casa, com um profissional, e não apenas uma divisão, porque isso já damos essa possibilidade na Internet», acrescentou.

Também as especificidades imobiliárias da região merecem a atenção do novo gestor. «Temos 60 mil casas à venda no Algarve, por ano. Gostávamos de olhar para o segmento médio. De quem mudar remobiliar uma casa, valorizá-la e colocá-la à venda a um preço superior. Essa é a mesma ideia que temos para os alugueres. Se formos à plataforma AirBnB, e compararmos dois apartamentos na mesa zona, um com mobília nova, com boa decoração e outra com características diferentes, a diferença de preços é de 30 por cento. Gostávamos de nos inserir um pouco nesse mercado e incentivar upgrades nesses espaços».

Até porque o turismo tem «um impacto muito grande, seja direto como indireto» na loja de Loulé. «Temos muitos estrangeiros que fazem compras para as suas casas de férias e também muitos espanhóis que nos visitam. No ano passado, com três meses fechados, tivemos cerca de 1,7 milhões de visitantes. Este ano estimamos receber cerca de 2,5 milhões», estimou.

Outra grande aposta da marca aposta é a sustentabilidade. «Isso significa que tudo o que podermos fazer para que os nosso clientes possam poupar energia, água, vamos de fazer. Há dois meses construímos a loja sustentável, onde explicamos como poupar energia, água, comida, e diminuir desperdício alimentar. E estamos a desenvolver uma grande gama de produtos para apoiar as casas sustentáveis».

A loja de Loulé vai também instalar mais painéis solares. «Já conseguimos produzir 20 por cento da energia que gastamos. A próxima fase é conseguirmos mais cinco por cento, com a instalação de mais painéis solares. Também há dois meses que estamos a poupar na água, que nos dará cerca de mais cinco por cento». No que toca à reciclagem e economia circular, «vamos também incentivar a venda de mobiliários de segunda mão ou de exposição. E estamos a pensar em ampliar os momentos de Buy Back», disse.

«Os últimos anos foram muito positivos para a IKEA Loulé. Apesar dos enormes desafios que todos vivemos hoje, a loja foi muito bem recebida, desde o primeiro dia, no Algarve, com muita curiosidade e entusiasmo. E é da mesma forma que encaro este novo desafio. A equipa anterior fez um trabalho fantástico que é para continuar. Prevemos muitas possibilidades de crescimento através dos nossos canais digitais, novos serviços e novos pontos de contacto físicos», concluiu Emmanuel Charpentier.

Oportunidades de trabalho

Na quinta-feira, 14 de abril, a loja de Loulé organiza um dia aberto dedicado ao recrutamento de recursos humanos. «O negócio do retail sem os seus trabalhadores, não funciona. Mesmo o Algarve sendo uma região muito sazonal e com contratos de trabalho curtos, em Loulé empregamos 250 pessoas e 80 por cento têm contratos sem termo. Os restantes 20 por cento têm posições provisórias, mas se quiserem continuar connosco, temos outras posições futuras. Neste momento, estamos a reforçar a equipa e a contratar para o reforço de verão. Espero que contratemos cerca de 30 a 35 pessoas», adianta. Assim, o Open Day é uma oportunidade para «as pessoas se conhecerem e juntar-se a nós. Iremos explicar quais os diferentes cargos disponíveis. O Temos o restaurante, a logística, o serviço de mesa e omanaging. O objetivo é falar das posições que temos em aberto e recebermos candidaturas. Algumas vagas são sazonais, mas também temos outras permanentes», revela o novo responsável.

Almôndegas suecas e descontos

Os cinco anos da loja de Loulé será assinaladas com diferentes atividades, de 4 a 15 de abril, onde se destacam o desconto de 40 por cento em diferentes artigos para membros IKEA Family, menus infantis grátis ou menus all you can eat de almôndegas. ««Vamos ter balões, orquestra, pinturas faciais para crianças, gelados grátis em compras superiores a cinco euros e shows de comida», avança Emmanuel Charpentier.

30 anos de experiência

Emmanuel Charpentie começou a sua ligação com a marca de origens suecas, primeiro, como responsável de Recursos Humanos em França, tendo estado envolvido em diversos processos de abertura, em várias regiões, incluindo a IKEA Madrid, em Espanha, em 1996. Também fez parte da equipa do projeto de licença comercial de Lisboa, para abrir a primeira loja IKEA em Portugal, a IKEA Alfragide, no inicio dos anos 2000. Desempenhou, entretanto, funções em diferentes durante os últimos 10 anos esteve ligado ao conselho de administração para os países do leste e sul da Europa, incluindo Portugal. A última vez que dirigiu uma loja foi em Barcelona em 2002, durante seis anos. No total, trabalhou em três países, com nove postos de trabalho em cinco lojas.