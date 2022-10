Lions Clube de Vilamoura doa equipamentos à Pediatria do CHUA

Lions Clube de Vilamoura doa equipamentos à Pediatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), em Faro.

O Lions Clube de Vilamoura doou, no dia 6 de outubro, três equipamentos ao Serviço de Pediatria da Unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

A entrega de um frigorífico e de duas televisões vai permitir equipar uma sala destinada aos pais das crianças internadas, bem como instalar as televisões nos quartos das crianças, de modo a amenizar os períodos de internamento.

Na entrega deste donativo estiveram presentes a diretora do Departamento da Criança, do Adolescente e da Família, Maria José Castro, a enfermeira-chefe do Serviço de Pediatria, Isaurinda Pescada, e a educadora Brites Mariano. Em representação do Lions Clube de Vilamoura estivem os companheiros Tina, Fátima, Rosa, Ivete e Marco, que fizeram questão de estar presencialmente com a equipa multidisciplinar de profissionais e visitar o serviço.