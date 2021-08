«L’atelier gourmet» traz o melhor da pastelaria francesa a Loulé

Croissants, baguetes, brioches e tarteletes são algumas das opções da pastelaria que inaugurou no centro da cidade há pouco mais de um mês, e que todos os dias esgota quase tudo o que tem.

Viviam numa cidade ao lado de Paris há mais de 30 anos, mas quiseram mudar de vida. Liliana Varela, 33 anos, nasceu em Mirandela e tinha apenas nove meses quando emigrou para França. Trabalhava num escritório. Há 14 anos, conheceu Stephane da Costa, 38 anos, também filho de pais portugueses e proprietário de um restaurante perto da capital francesa. Em 2019, tomaram a decisão de regressar a Portugal para educar as filhas e abrirem um negócio próprio, uma pastelaria.

Procuravam por uma cidade «com qualidade de vida, tranquila, longe da confusão» e escolheram Loulé, apesar de não terem qualquer raiz algarvia.

«Quando tive a segunda filha, fiz um curso de Pastelaria online. Sempre gostei de fazer bolos, mas nunca tinha pensado muito no assunto. Olhei para isso como um desafio e quando comecei vi logo que me ajeitava rapidamente a fazer as coisas», começa por contar ao barlavento, Liliana Varela.

Foi esse jeito que a fez, juntamente com o marido, abrir o L’atelier gourmet, há pouco mais de um mês, no número 8 da Rua Almeida Garrett, mesmo na lateral do Mercado Municipal de Loulé, onde o casal compra, todos os dias, a maior parte dos produtos que usam para confecionar as sobremesas.

«As receitas são todas nossas e é tudo feito diariamente na nossa cozinha com produtos frescos. No início descrevia o L’atelier gourmet como uma pastelaria francesa, mas agora tenho mais dificuldades. É um trabalho mais elaborado, mais requintado e, mais pormenorizado e por isso digo que é uma pastelaria que nos caracteriza a nós, nem é portuguesa nem francesa, é nossa. É uma pastelaria criativa, que trabalha só com produtos frescos e da época, e é diferente todos os dias porque varia consoante a inspiração e a fruta que encontramos no mercado», caracteriza a empreendedora.

Assim, nas vitrines há espaço para duas secções: a pastelaria, a cargo de Liliana, e a padaria, onde o responsável é o Stephane. «O que se vendem mais são os croissants. Não estávamos à espera até porque nem os queríamos fazer inicialmente porque dão imenso trabalho. Para 10 croissants são cinco horas na cozinha. Por dia, fazemos 100 croissants simples e 50 com chocolate, que também se vendem muito bem. Depois temos os brioches, as cookies, fondant de chocolate, as tarteletes, éclairs, semifrio, etc. São umas 100 peças de pastelaria por dia», enumera a pasteleira. Juntam-se os bolos de aniversário, também confecionados diariamente, mas por encomenda.

E uma vez que cerca de 90 por cento da inspiração de Liliana está nas suas raízes francesas, a manteiga e o chocolate que utilizam vem diretamente de França. No entanto, tudo o resto, tem origem bem portuguesa e em produtores locais.

Mas e qual é o segredo do sucesso? Apesar de Liliana Varela não saber responder à questão, a verdade é que, quase todos os dias, a maioria dos seus produtos esgota. «Quase todos os dias acabamos sem nada nas vitrines. Esgota tudo. Vamos ver como corre na época baixa, mas por enquanto tem estado a correr super bem. Não esperávamos que funcionasse tão bem logo no início», afirma.

Para o futuro, ideias a serem pensadas não faltam. «Pedem-nos opções sem glúten, sem lactose e mais saudáveis. Gostávamos também de apostar no delivery, mas somos pessoas que não dizemos que não a nada, mas também não dizemos que sim. O futuro logo se vê. Por agora, queremos é que as pessoas venham diariamente, ou muitas vezes à semana, e não apenas quando há um aniversário e precisam de comprar bolos», conclui a empreendedora.

L’atelier gourmet funciona, por enquanto, de terça a sábado, das 8h30 às 14h00, sendo que sexta-feira encerra às 13h00. Tem capacidade para 30 lugares sentados no interior e 10 na esplanada. Para encomendas basta contactar a página nas redes sociais (@lateliergourmetloule).