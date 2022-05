Lagos recebeu empresários brasileiros com vista a futuras parcerias

Integrados na missão ACIB Europa 2022.

A cidade de Lagos foi um dos pontos de passagem da delegação da missão ACIB Europa 2022, que juntou entidades e empresários brasileiros, oriundos da cidade de Barueri, com o intuito de conhecer o potencial do concelho, proporcionando aos participantes um ambiente de conhecimento, network e negócios reais, com a apresentação de oportunidades de investimentos e novos projetos em municípios fora do eixo tradicional.

A delegação da missão ACIB Europa é composta por um grupo de 30 empresários e investidores brasileiros do município de Barueri (Estado de São Paulo), uma cidade com mais de 300 mil habitantes e reconhecida como uma das mais dinâmicas da região.

Ao longo de uma semana (de 12 a 21 de maio) os mesmos estarão em Portugal, em especial no Algarve, para perceberem o potencial comercial e empresarial da região, baseados numa ideia de futuras parcerias.

Esta comitiva é liderada pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Barueri (ACIB), Moacyr Felix. Fazem ainda parte da mesma o Secretário Municipal da Prefeitura de Barueri, Sílvio Macedo, e representantes da FIEB – Fundação Instituto de Educação de Barueri, da Fundação Dom Cabral – Escola de Negócios, do CIOESTE – consórcio dedicado à promoção empresarial, e de diversas outras entidades e empresas ligadas a setores como educação, turismo, tecnologia, entre outros.

Os empresários foram recebidos na Câmara Municipal de Lagos pelo presidente Hugo Pereira e pela vereadora Sandra Oliveira, responsável pelo pelouro de empresas e empreendedorismo.

A reunião da manhã teve como principal objetivo a troca de ideias sobre as potencialidades e oportunidades, futuras e atuais, no concelho, com vista à possibilidade de efetivar parcerias e intercâmbios em diversas áreas como a educação, comércio, saúde, logística, entre outras.

Após a reunião, os empresários fizeram um passeio pela cidade onde ficaram a conhecer a história e alguns dos locais mais emblemáticos da identidade lacobrigense, e também uma degustação pelos sabores tradicionais. Na parte da tarde, houve um passeio de barco pela costa.

Ao longo desta semana, os empresários brasileiros foram também recebidos nos municípios algarvios de Faro, Alcoutim e Albufeira.

A ConectTv Brasil e a ConecTv Algarve, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Barueri foram as promotoras desta iniciativa de dez dias em Portugal, que contou também com o apoio da Prefeitura de Barueri, da Azul Linhas Aéreas, Transline Viagens e Turismo e BWTC.