Lagos: Neptune Search participou no Simpósio Internacional ISCUA23

Neptune Search apresentou projeto de salvaguarda do património arqueológico subaquático de Lagos no Simpósio Internacional ISCUA23.

O projeto «LAqua: Salvaguarda e divulgação do património cultural subaquático do Concelho de Lagos», promovido pela Neptune Search – Associação de Investigação e Defesa do Património Náutico e Subaquático (NS) foi um dos projetos selecionados para ser apresentado a nível internacional no Symposium of Conservation for Underwater Archaeology (ISCUA 2023) organizado pelo Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima (IBEAM), reunindo 75 especialistas de todo o mundo entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro, em Formentera, Espanha.

A apresentação do projeto e dos dados preliminares resulta da execução de um Protocolo de Colaboração entre a NS e a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) / Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) e motivaram o interesse da comunidade científica internacional, quer pela importância e envergadura do projeto, quer pela inexistência de apoios das entidades públicas locais e regionais.

Nas palavras da presidente da Neptune Search, «a demonstração de amor à camisola perante a falta de apoios acabou por garantir a futura colaboração de investigadores oriundos das mais variadas partes do globo no projeto, incluindo Ian MacLeod, um dos maiores especialistas em conservação de património cultural subaquático».

Ainda neste âmbito, os trabalhos previstos para 2024 contarão já com a participação de investigadores da Austrália, Croácia e Espanha bem como o intercâmbio de informação no que toca a eventuais candidaturas conjuntas a fundos de apoio da UE para a preservação do património cultural subaquático.

A direção da Neptune Search aproveita para expressar os seus agradecimentos à equipa de coordenação científica bem como às entidades que têm apoiado as discretas, mas importantes atividades de investigação e monitorização: Capitania do Porto de Lagos, Marina de Lagos, Sopromar, WeDive Lagos e Neotek.