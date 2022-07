Lagos foi tema em conferência internacional na Grécia

Lagos foi tema na conferência internacional «International Conference on Tourism: Back To The Future: Reconfiguring The Travel Industry?» (ICOT2022), pela equipa da Universidade do Algarve, em Rethymnon, Creta, Grécia, no final do mês de junho.

Inserida no Projeto Europeu SuSTowns – Enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating med TOWNS, a conferência teve como objetivo estimular a discussão e o debate sobre como diminuir o risco e a incerteza para retomar o turismo e a atividade económica.

Segundo os investigadores ligados a estas temáticas, «o foco em práticas sustentáveis e gestão de crises em curso para lidar mais rapidamente com qualquer crise futura semelhante parece ser mais necessário do que nunca. Por outro lado, outros profissionais e investigadores acreditam que o efeito do COVID-19 no comportamento e atitude do viajante, bem como no cenário do turismo regional e doméstico, é temporário».

Participaram na sessão profissionais de turismo, académicos, investigadores, formuladores de políticas, consultores, profissionais, funcionários do governo e estudantes de diferentes países europeus.

No total do encontro, foram apresentadas seis comunicações, numa perspetiva de turismo, empreendedorismo, sustentabilidade, trabalho em rede, identidade local e inclusão social, o que permitiu aos participantes uma reflexão sobre os temas abordados: «Projeto SuSTowns: Desenvolvimento Sustentável do Turismo – Uma abordagem de Política Local Colaborativa. O Caso de Lagos»; «Como Desenvolver Rotas Turísticas Culturais Sustentáveis ​​a Nível Local: Património Militar e Religioso em Lagos, Algarve»; «Potenciar o Turismo Sustentável em Lagos através de Espaços de Coworking»; «Expansão do turismo de proximidade em Lagos durante a crise pandémica»; «Urbanismo de proximidade para o turismo sustentável e saudável: lições do projeto SuSTowns desenvolvido na cidade de Lagos» e «Projecto SuSTowns: Turismo Sustentável e Resiliente em Lagos – Desenvolvimento de um conjunto de Produtos Turísticos diversificados para valorizar a identidade local, regeneração urbana e inclusão social».

Lagos é cidade-piloto do projeto «Interreg-Med SuSTowns», visando promover um turismo mais sustentável em pequenas cidades de grande valor histórico, pequenas ilhas do litoral e pequenas cidades do interior, ao longo da costa do Mediterrâneo.

Dinamizado em Portugal pela Universidade do Algarve, que integra o consórcio de 10 parceiros, o projeto é financiado pelo FEDER e pelo IPA, estando a ser executado em sete países (Albânia, Croácia, Eslovénia, Espanha, Grécia, Itália e Portugal) e 18 localidades.