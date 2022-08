Lagos celebra Festa do Banho 29 com João Pedro Pais (e não só)

Após dois anos de suspensão, o município de Lagos volta a comemorar esta que é uma das tradições mais queridas do concelho.

As iniciativas no dia 29 de agosto começam logo pela manhã, com a recriação histórica realizada pelo Centro de Estudos de Lagos ao longo da Avenida dos Descobrimentos e Praia da Batata, «um verdadeiro reviver dos tempos em que a população se deslocava do campo para o mar para o tradicional banho, acompanhados de verdadeiras iguarias da gastronomia regional».

A partir das 19h00, é no Cais da Solaria que a festa acontece, com aulas de zumba, comes e bebes, animação circulante, um concurso de trajes de banho antigos e um dos pontos altos da noite, o concerto de João Pedro Pais.

O Banho 29 será igualmente celebrado na Praia da Luz num evento organizado pelo Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense com o apoio da autarquia. Neste local, haverá música para todos os gostos, com a presença de três palcos na mesma noite: Palco Sunset no Miradouro da Fortaleza (DJ Grod, The Protons e DJ Toy), Palco Tradicional na Avenida dos Pescadores (Ricardo Glória, Humberto Silva, Cláudio Rosário e DJ TobyOne) e Palco Praia (DJ Rythm, Dub Pistols Band e DJ China).

Toda a rede do transporte urbano A ONDA será gratuita das 18h00 às 24h00 de 29 de agosto, sendo que a linha Amarela (Luz) passará pela Escola Tecnopolis, onde os interessados poderão deixar as viaturas.

Para regressar da Praia da Luz, o município disponibilizará, gratuitamente, transporte com partida em frente ao supermercado SPAR (Luz) nos seguintes horários: 1h00, 1h30, 2h00 e 2h30, com paragem em Lagos – Escola Tecnopolis e Escola das Naus.