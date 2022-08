Lagoa: Ministro da Economia e do Mar inaugura a FATACIL 2022

Está confirmada a presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, na inauguração da edição de 2022 da Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Industria de Lagoa (FATACIL).

Marcada para as 19h00, a inauguração da 41ª edição FATACIL 2022 contará com a presença do ministro da Economia e do Mar, que irá discursar durante a cerimónia de abertura.

Para além do Ministro, o presidente da Câmara de Lagoa, Luís Encarnação, que será o primeiro a discursar, deixará uma mensagem a todas as entidades convidadas, aos parceiros, aos colaboradores e à população.

A cerimónia de inauguração acontecerá junto à entrada principal da FATACIL e contará com um momento musical, para além dos discursos do membro da tutela e do autarca. Será precedida uma visita à feira, passando para cada um dos setores presentes, que terminará no novo stand do município, «onde serão servidos alguns dos melhores produtos da região».