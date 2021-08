Lacerda Sales trouxe «presente» de um milhão de euros ao CHUA

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde presidiu as cerimónias de comemoração do quarto aniversário do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), onde também inaugurou uma escultura de homenagem aos profissionais de saúde.

«Hoje é dia de festa e ninguém vem a um aniversário sem trazer alguma coisa. Para termos profissionais motivados precisamos de investimento, de projetos e de equipamentos, que tragam ganhos e resultados em saúde às populações», começou por dizer ao microfone, António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, na manhã de segunda-feira, dia 23 de agosto, na cerimónia que marcou o quarto aniversário da instituição com chancela universitária, no auditório da unidade hospitalar de Faro.

Por isso mesmo, «quero dizer que o conselho de administração do CHUA vai apresentar uma reprogramação da candidatura a fundos europeus, ao Programa Operacional (PO) do Algarve. Com essa reprogramação pretende-se adquirir um equipamento tecnológico de ponta, um angiógrafo, algo muito necessário para este hospital e fundamental para responder à patologia vascular das populações da região, num montande de um milhão de euros, prevendo executar este investimento até ao final do ano de 2021», anunciou.

O representante do governo aproveitou ainda a oportunidade para se dirigir em particular aos profissionais de saúde. «A vinda a este hospital reveste-se de um especial simbolismo em função de um momento tão difícil e desafiante como o que vivemos. Depois de um ano tão exigente para os profissionais de saúde, que deram o seu melhor na luta contra a pandemia, o meu profundo reconhecimento e agradecimento a todos».

Em relação ao CHUA, Lacerda Sales afirmou tratar-se de uma das unidades de referência so Serviço Nacional de Saúde (SNS), «pela capacidade de adaptação e reorganização, pela qualidade dos serviços e pela atenção devida que dá aos 16 concelhos que serve e a mais de um milhão de pessoas que temos este ano no Algarve. Parabéns e obrigado a todos».

Outro dos momentos altos da cerimónia tratou-se da inauguração de uma escultura, realizada em massa moldável, madeira e esferovite, da autoria do médico pediatra Francisco José, efetuada a pedido de Horário Guerreiro, diretor clínico do CHUA, com o objetivo de homenagear todos os profissionais de saúde pelo desempenho das suas funções, em especial no combate à pandemia COVID-19.

«Foi um desafio que aceitei de seguida e fui estudar, ler e reler, para conseguir resumir numa única peça uma história de mais de três mil anos de cuidados de saúde e medicina», referiu o autor da obra.

Para o diretor clínico, «tendo consciência do esforço coletivo que estava a ser feito pelo CHUA e da nossa capacidade, entendemos que seria justo prestar uma homenagem e constituir um momento de união e de cultura para a região. Nesse sentido, pedi ao colega Francisco José que fizesse um monumento que transmitisse a união de todo o corpo hospitalar. Pretendia-se homenagear e honrar o esforço coletivo que aqui é feito todos os dias. A obra apresentada é um símbolo do nosso empenho e da nossa vontade de fazer mais e melhor».

«Ainda não fizemos tudo»

Horário Guerreiro aproveitou ainda a cerimónia para dar nota das «muitas lacunas do CHUA. Estamos cá para ultrapassar essas falhas. Há carências que são estruturais e todos sabem. Temos um terço dos anestesistas que devíamos ter, metade dos pediatras e metade dos obstetras que devíamos ter. Isso dá-nos imensa dificuldade para manter dois serviços de urgência pediátrica aberta com 60 quilómetros um do outro. Isto é um desafio enorme e estamos cá para o enfrentar. Estamos empenhados, temos um plano estratégico, um rumo e sabemos para onde ir», assegurou.

Lacerda Sales também abordou esse mesmo assunto. «Com humildade governativa, quero dizer-vos que se me perguntarem se já fizemos tudo, a resposta é claro que não. Mas é um caminho que estamos a percorrer. Como profissional de saúde com mais de 30 anos de prática clínica, sei bem das vossas dificuldades e necessidades. Não as esqueci. E esta experiência de governação, enquanto médico, tornou-me mais comprometido com o tempo e mais sensível às necessidades do SNS, e em particular aos profissionais de saúde. Este é o momento de olhar para o passado e retirar dele todas as lições que conseguirmos, e foram muitas».

O governante deixou ainda uma garantia a todos os presentes. «Continuamos a contar com a vossa força, energia, empenho e dedicação para fazer deste, um país melhor, onde ninguém fica para trás. Da nossa parte, do XXII Governo Constitucional, podem continuar a contar connosco».

Bacalhau: «CHUA tem feito trabalho excecional»

Também Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, marcou presença nas comemorações do quarto aniversário do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA). No uso da palavra, disse: «parabéns ao CHUA por todo o trabalho que tem desenvolvido e pelos cuidados de saúde que presta ao Algarve e a todos, um trabalho excecional».

Em relação à escultura, o autarca farense referiu que «quando se fala no CHUA, fala-se nas pessoas que desde a primeira hora estiveram sempre na linha frente. Esta homenagem é sobejamente merecida para os sacrifícios que todos vocês passaram neste último ano e meio. Para o CHUA os parabéns, para os profissionais um agradecimento de todos os portugueses e de todos os que nos visitam».