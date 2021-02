Jovens desempregados de Quarteira aprendem carpintaria náutica

Projeto da Fundação António Aleixo ensina arte da carpintaria náutica a jovens desempregados de Quarteira.

Falar de Quarteira, é falar do mar, dos pescadores, dos barcos, da arte piscatória e de toda a oferta náutica e atividade marítima que ela nos dá.

Consciente da crescente importância do mar e das dinâmicas económicas a ele associadas, e atenta ao aumento do desemprego juvenil, a Fundação António Aleixo possui desde outubro de 2020 o Projeto Inovação Social Oficina Marvivo (OMaVi).

Este é um projeto financiado pelo Fundo de Inovação Social Portugal 2020 (com duração de 26 meses), que visa implementar uma experiência piloto no combate à problemática do desemprego jovem na freguesia de Quarteira, através de um conjunto de ações de capacitação social, tendo como veículo de integração a carpintaria náutica no Porto de Pescas de Quarteira.

São cinco os investidores sociais do município de Loulé, que «abraçaram» este projeto: Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Quarteira, Inframoura, Marina de Vilamoura e Vilamoura Sailing.

A Junta de Freguesia de Quarteira, como investidora social desta iniciativa, presta apoio, não só através da logística de transporte e acondicionamento de materiais, matérias primas e ferramentas, bem como na promoção e divulgação da Oficina Marvivo.

Os interessados em participar neste projeto deverão inscrever-se no Centro Comunitário António Aleixo através de telefone (289 310 270) ou email (oficinamarvivo@gmail.com).