José Vila vai ter estátua de homenagem na Mexilhoeira Grande

Figura emblemática da restauração algarvia, José Vila (1944-2021) vai ser homenageado com uma estátua na Mexilhoeira Grande. Leonel Moura oferece o design e autarquia de Portimão acolhe o projeto.

A ideia é simples e bonita. Em 2014, Leonel Moura, arquiteto, artista e pioneiro da robótica e da inteligência artificial aplicada às artes, digitalizou José Vila com o objetivo de lhe oferecer uma pequena estatueta.

A lembrança, contudo, nunca seria entregue ao destinatário, falecido na segunda-feira, dia 29 de março de 2021, aos 77 anos.

Agora, após a sua morte, Moura e um grupo de amigos, propõem que esse modelo digital, de «excelente definição», possa servir de base à produção de uma estátua, em tamanho real de José Vila, para ser colocada na Mexilhoeira Grande, onde nasceu, e próximo do restaurante que o tornou famoso e que «tanto contribuiu para a valorização do Algarve e fruição de muitos».

Ao barlavento, o artista explica que «o modelo está com enorme detalhe. Vila foi uma figura singular do Algarve, não só promovendo uma gastronomia autêntica e enraizada como, através do convívio e da sua pintura, fazendo múltiplos amigos por todo o país, dos quais tenho a honra de ter sido um. O Algarve só ganha em valorizar estas pessoas». Assim, o projeto foi apresentado à Câmara Municipal de Portimão para que proceda à sua produção e colocação no local.

Isilda Gomes, ouvida pelo barlavento, sublinha que «foi com grande satisfação que recebemos esta proposta da sociedade civil, encabeçada pelo conceituado artista plástico Leonel Moura, que criou um projeto e ofereceu-o à comunidade para, através de uma escultura, se prestar uma homenagem a José Vila. Como é evidente, a nossa recetividade foi imediata, assumimos deste logo a responsabilidade pela execução de todos os procedimentos para que em breve a estátua possa ser edificada na vila da Mexilhoeira Grande». A autarca portimonense salienta que «o projeto é oferecido pelo autor, que se predispôs, livre de quaisquer honorários, a acompanhar de perto toda a empreitada de edificação da futura estátua» que será feita em em fibra de vidro, através de impressão 3D.

Ainda segundo Isilda Gomes, é também vontade da freguesia da Mexilhoeira Grande acarinhar este gesto, «considerando a figura ímpar que José Vila foi no panorama cultural desta região, nomeadamente todo o percurso de uma vida em prol da preservação do património gastronómico de Portimão e do Algarve. Esta homenagem é mais do que justa, sendo no mínimo uma obrigação para a Câmara Municipal de Portimão a associação a esta iniciativa».

José Duarte Martins da Silva, conhecido como Vila, era cozinheiro e pintor. Criou, em 1981, com o amigo José Lisa, o restaurante Vila Lisa, uma adega que passou a ter fama depois de Miguel Esteves Cardoso ter feito os primeiros elogios públicos. Tornou-se um ponto de encontro no verão para artistas, políticos e intelectuais. Por lá passaram figuras como Mário Soares, Carlos do Carmo e Zita Seabra, entre muitos outros que ajudaram a criar uma mística muito própria.

Conta-se que certa noite, Robert de Niro, acompanhado por James Gandolfini, (conhecido pela personagem Tony Soprano), se banquetearam com sopa de grão com rabo de boi polvo assado no forno e pernil. Depois da jantarada, Gandolfini pediu para dormir em cima de uma das mesas. No Vila Lisa, os frequentadores sentavam-se em mesas corridas, e sujeitavam-se ao que se lhes punha à frente. E bebiam vinho ou água. Ou Gin, a bebida favorita do dono da casa. Muitas vezes sentava-se à mesa dos convivas para participar nos repastos que se tornavam tertúlias de amigos. Sofria de diabetes, doença que o levou a perder uma perna, em 2015, mas ainda assim continuou a labuta com a dedicação de sempre. Escreveu também um livro, «Coisas da Terra e do Mar – Sabores da Cozinha Algarvia», que está esgotado e no qual deixa um pouco do seu legado. Foi também agraciado com a Medalha de Mérito Municipal de Portimão.

Por sua vez, Leonel Moura também tem uma longa relação com o Algarve. Projetou o edifício-sede da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), em Albufeira, mostrou os seus robots-artistas no Palácio da Galeria, em Tavira, em 2009, e mais recentemente em 2015, foi o responsável pelas esculturas de Floripes (Praça Patrão Joaquim Lopes) e do Menino dos Olhos Grandes (Largo do Carolas), do caminho das Lendas de Olhão.

