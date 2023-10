José Mota quer Farense «a um nível muito bom» para bater o Vizela

José Mota, treinador do Farense disse hoje que a sua equipa precisa de estar a «um nível muito bom» para bater o Vizela no sábado.

O treinador do Farense disse hoje que a sua equipa precisa de estar a «um nível muito bom» para conseguir vencer na receção ao Vizela, amanhã, sábado, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

«O Vizela é um adversário extremamente complicado, extremamente difícil, uma equipa muito competitiva. Em todos os jogos que fez mostrou essa competitividade e o mesmo vai acontecer neste jogo. Estou à espera de um jogo extremamente difícil, muito disputado, no qual teremos de estar a um nível muito bom para levar de vencida este adversário», afirmou José Mota, na antevisão à partida.

Antecipando «uma luta muito forte e muito determinada pela posse de bola», o técnico dos algarvios sublinhou que os seus jogadores terão de ser «muito fortes nos duelos» e exibir «grande caráter, grande ambição e, fundamentalmente, muita concentração».

«Se o fizermos – sabemos o nosso valor, o que valemos –, se estivermos a esse nível, com certeza que tornaremos o jogo mais acessível», reforçou.

José Mota destacou ainda as «características e capacidades, quer em termos individuais quer coletivos», do Vizela e o facto de ser um emblema com «um carisma e mística muito forte».

«Sabemos que é uma equipa com uma mística muito própria, de uma zona de Portugal onde há uma determinação e capacidade de sofrimento muito grande», explicou.

Depois da derrota caseira da última ronda frente ao Sporting (3-2), numa partida decidida perto do apito final e em que os algarvios jogaram com 10 a partir dos 18 minutos, José Mota admitiu que deixou marcas, «mais em termos mentais do que propriamente físicas», mas que o grupo trabalhou durante esta semana só com o pensamento nos minhotos, até porque «são jogos com características e realidades completamente diferentes».

«O grupo realmente estava frustrado, mas também sabemos que não temos muito tempo para andar aqui a lamentar, ou para limpar as feridas. Temos é rapidamente de levantar a cabeça e foi isso que fizemos. Quando voltámos aos treinos, já estávamos a pensar no Vizela», garantiu o treinador.

O Farense, 12.º classificado, com seis pontos, recebe o Vizela, 14.º com cinco, no Estádio de São Luís, em Faro, no sábado, às 15h30, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.