José Avillez inaugura primeiro restaurante no Algarve

Ao CUÁ CUÁ Club, na Quinta do Lago, junta-se, desde junho, o restaurante TASCA do conceituado chef José Avillez.

É desde dia 9 de junho que sabores de influências mediterrânicas, asiáticas e sul americanas, compõem o novo e primeiro restaurante do chef galardoado com várias estrelas Michelin, José Avillez, no Algarve.

Chama-se TASCA e é inspirado no congénere no Dubai, embora com uma oferta diferenciada. «É um misto de produto local, com toques extravagantes associados a restaurantes de entretenimento, onde as pessoas estão de férias e querem experimentar coisas diferentes», explica Avillez ao barlavento.

Uma viagem pelo mundo à mesa, «com ceviches, marinados e sushis, mas também com algumas reinterpretações da cozinha portuguesa. Por exemplo, um arroz de carabineiro com caranguejo e amêijoas, polvo com migas e frango piri-kimchi. Jogamos com os produtos algarvios, mas com temperos diferentes e interpretações nossas», detalha.

No menu, o chef destaca ainda dois pormenores que comprovam a criatividade da sua cozinha. No couvert, servido com manteiga trufada, azeitonas, broa de milho e pão de azeitonas, há também húmus de tremoço. «Queríamos algo diferente e bem português e esta é uma das coisas que gosto muito», afirma.

Mas não só. Na lista, Avillez realça também o gaspacho de cereja com presunto e requeijão, «algo muito fresco» e «ideal» para as noites do verão algarvio.

Além dos pratos de carne, em que, até ao momento, o bife do lombo com molho à café parece ser o mais requisitado, há também receitas de peixe, marisco e vegetarianas, como o linguini trufado com cogumelos e parmesão.

Para partilhar, José Avillez sugere os niguiris e gunkans, mas também qualquer entrada quente, como bacalhau em tempura ou gambas com molho de moqueca e lima.

Seja qual for a escolha, o certo é que a refeição terminará sempre com chave de ouro, pois há uma carta repleta de sobremesas, frutas, gelados e uma «MezzA», que junta todas as variedades. E também uma especialidade bem conhecida nos restaurantes do chef Avillez, a avelã ao cubo, que une gelado de avelã e espuma de praliné de avelã coberta com aquele fruto seco e flor de sal.

Para beber, «a oferta é vasta e composta, muito baseada em bebidas que já fazemos noutros restaurantes e em opções associadas ao entretenimento», diz, com cocktails, vinhos, champanhes, gins, licores, tequilas e até sake.

Questionado sobre o porquê de escolher o CUÁ CUÁ Club e a Quinta do Lago para o seu primeiro restaurante na região, depois de várias propostas recusadas para outros locais, o chef responde que quando a possibilidade surgiu no final do passado verão, «achei que poderia ser uma boa aposta».

E parece não se ter enganado, segundo descreve. «Está a correr muito bem, temos noites com 200 reservas e estamos preparados».

Já sobre a possibilidade de arrecadar mais uma estrela Michelin, desta feita o TASCA da Quinta do Lago, Avillez assegura que não foi a ideia principal com o novo restaurante, mas «no Dubai também não o esperávamos e as coisas foram evoluindo nessa direção. Não sabemos bem, mas diria que não. É um conceito mais descontraído, que funciona de forma mais sazonal. Não há pretensão alguma de ganhar uma estrela Michelin. Acima de tudo queremos servir boa comida, com um bom serviço, proporcionar um bom momento e uma boa experiência», refere.

A TASCA de José Avillez está aberta todos os dias, apenas ao jantar, entre as 19h30 e as 00h00. Na época baixa, o horário passa a ser das 18h30 às 22h30, de quarta-feira a domingo.

Uma cereja no topo do bolo

O antigo e bem conhecido Club T, na Quinta do Lago, deu origem, a 13 de julho do passado ano, ao CUÁ CUÁ Club, trazendo ao Algarve o conceito de fun dining, que se caracteriza por possuir, no mesmo local, um restaurante e ainda espaço para diversão noturna.

Um dos coproprietários, João Magalhães, que conta já com largos anos de experiência em marcas vocacionadas para o entretenimento noturno, assegura ao barlavento que a TASCA de Avillez foi «o complemento perfeito para tornar este projeto ainda mais especial. Cada um está a fazer aquilo que sabe fazer de melhor e estamos a receber muitos elogios. As pessoas saem daqui deslumbradas. No ano passado já éramos muito bons, mas este ano atingimos a pontuação máxima e temos uma experiência fantástica para oferecer. Acertámos e temos todos os condimentos para alcançar um grande sucesso».

É, sobretudo, em tempo de férias que este conceito tem vindo a crescer e no CUÁ CUÁ coexistem, assim, três experiências distintas: terminar a tarde com uma bebida, jantar na TASCA e continuar a noite na pista de dança. «Está tudo desenhado para ser um ponto de encontro neste segmento, algo que também é muito característico do Algarve, onde na altura do verão se juntam milhares de pessoas», aponta Magalhães.

Ainda de acordo com o coproprietário, «é um produto específico e premium, que volta a dar brilho às noites algarvias. Foi pensado para as pessoas mais exigentes em tudo, mesmo no que toca a se divertirem entre amigos. Tivemos cuidado com todos os pormenores e o requinte respira em abundância. Podemos dizer, sem qualquer arrogância, que este projeto está na linha de um dos três mais arrojados do país», garante.

Para já, o CUÁ CUÁ Club prevê estar aberto durante seis meses por ano, fora festividades específicas como a passagem de ano, sendo que, para qualquer ocasião, o conselho de João Magalhães é que seja feita reserva, com antecedência, através do site, email (bookings@cuacuaclub.com) ou telefone (963 354 344).

Em época alta está aberto das 19h30 às 5h00 e no inverno a partir das 18h30.