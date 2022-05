Iniciativa faz parte de um entendimento alargado que tem a mobilidade, o estacionamento e o marketing como eixos centrais.

O Sporting Clube Farense e o Mercado Municipal de Faro anunciaram o lançamento de uma iniciativa promocional «inédita», que se dirige aos adeptos desta equipa algarvia.

Assim, já a partir da próxima semana, com início no domingo dia 8 de maio, na partida referente à penúltima jornada da II Liga que opõe o Farense ao Varzim, às 14h00, os adeptos dos Leões de Faro poderão beneficiar de duas horas de estacionamento gratuito no parque de estacionamento do Mercado Municipal.

Após estacionar no Parque do Mercado, os adeptos apenas terão que apresentar o título de estacionamento na bilheteira do Estádio de São Luís no momento da aquisição do ingresso para o jogo. Ser-lhes-á então entregue um talão de desconto antecipado para duas horas, a utilizar no momento do pagamento do estacionamento, nas máquinas do Mercado.

«Com esta iniciativa, que é limitada ao número de estacionamentos disponíveis, procuramos oferecer comodidade a quem se dirija ao Estádio de São Luís e, ao mesmo tempo, afirmar o Parque de Estacionamento do Mercado Municipal de Faro como um polo central da mobilidade para todo o concelho», explicam os responsáveis da infraestrutura.

Além do desconto em dia de jogo, aberto a todos os adeptos, os sócios do Sporting Clube Farense com quotas em dia poderão beneficiar de «importantes descontos» nas assinaturas de estacionamento mensal, que poderão chegar aos 25 por cento.

Estão ainda previstas diversas ações recíprocas de ativação de marketing e publicidade para promover não apenas a marca Farense, mas também a oferta do próprio Mercado Municipal de Faro.

Para o presidente do Mercado Municipal de Faro, Henrique Gomes, este é um entendimento «que faz todo o sentido, pois Farense e Mercado são duas instituições que são próximas, não só na geografia da cidade, mas também na história que partilham e no imaginário de todos os farenses».

Henrique Gomes revela que «ao estabelecermos este princípio de entendimento, procuramos ir ao encontro da grande massa adepta do clube e, ao mesmo tempo, levar a que cada vez mais jovens façam do Mercado Municipal de Faro o seu mercado e o incluam nos seus hábitos de vida quotidianos».

Já João Rodrigues, presidente da direção do Sporting Clube Farense, considera que «estes são entendimentos que fazem todo o sentido e se enquadram na abertura do nosso clube. Somos a organização associativa mais representativa e reconhecida em todo o Algarve, temos uma massa adepta colossal e eu fico muito feliz por poder retribuir alguma da sua generosidade com estes gestos, pequenos na forma mas enormes no seu alcance. Agradeço ao Mercado Municipal de Faro a visão e a oportunidade que nos dão, e mostramos a nossa disponibilidade para multiplicarmos iniciativas que sirvam os nossos adeptos e a cidade».