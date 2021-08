Projeto João Frade & Aenigmaticus Orchestra surpreendeu o público com melodias inspiradas nos sons da terra, ontem à noite no Castelo de Paderne. Sem dúvida, um ponto alto na programação do Geopalcos.

É rara e fabulosa a inesgotável criatividade do músico algarvio João Frade, quase tanto quanto o raríssimo pseudoescorpião Lusoblothrus aenigmaticus, descoberto na região por uma bióloga portuguesa, em 2009.

Fundindo história com natureza e cultura surgiu então o nome da Aenigmaticus Orchestra, o agrupamento que o acordeonista natural de Albufeira formou para um espetáculo único, que aconteceu no Castelo de Paderne, no anoitecer de ontem, sexta-feira, 6 de agosto.

Rafael Correia mais conhecido pelo nome artístico Sickonce na eletrónica e teclados, Adriano Alves no baixo, Léo Vrillaud nos teclados, Diogo Duque no trompete e saxofones, e Sara Badalo na voz, sem esquecer Joana Gomes (Camille Leon) nas imagens que fluíam na muralha, formam o novo coletivo que o acordeonista João Frade apresentou ao vivo, no âmbito da programação cultural do Geopalcos, o programa cultural pensado para o Geoparque Algarvensis, o território de Loulé, Silves e Albufeira que aspira a ser classificado como Geoparque Mundial da UNESCO.

João Frade, num trabalho em que esteve também bastante envolvido Sickonce, parceiro frequente em muitas aventuras criativas, foi concebendo ao longo de alguns meses um novo universo musical, onde as raízes e a contemporaneidade foram, lado a lado, emergindo do imaginário telúrico do Geoparque Algarvensis.

«O mote do concerto é mesmo este local, o Castelo de Paderne, e depois foi crescendo com as nossas próprias inspirações e influências. E no final, nesta semana, foi mesmo um processo muito intenso quando todos nos juntámos. Mas como alguns de nós há bastante tempo queríamos trabalhar em conjunto, foi uma felicidade poder fazê-lo agora», disse.

Por sua vez, foi muito positiva a avaliação que Rafael Correia fez para o barlavento, logo após o final do concerto.

«Tudo isto são temas originais. Inicialmente o João e eu tínhamos pensado em fazer algumas músicas de raiz e dar novas roupagens a coisas que já tínhamos feito, mas acabou por surgir um concerto totalmente novo. Estamos muito contentes com o resultado e eu gostaria de voltar a tocá-lo ao vivo», disse.

João Frade não lhe ficou atrás na satisfação. «Isto ficou melhor do que eu poderia pensar e agora não pode ficar só por aqui. Fiquei feliz e quero assumir este projeto, quero continuar dentro das disponibilidades de tempo de todos nós. Vamos refletir um pouco, filtrar o que saiu menos bem e juntar algumas coisas que ficaram guardadas para o futuro deste João Frade & Aenigmaticus Orchestra!»

Sickonce revelou também que o projeto «Moda Vestra» tem o seu disco praticamente pronto para ser lançado e que vai, em breve, renascer.

Por outro lado, o músico, professor e produtor algarvio, que assegura estar muito ativo e ocupado, vai lançar no início de 2022 o seu terceiro álbum a solo, que se deverá intitular «Juntar as Peças».

Também João Frade se prepara para lançar mais um disco, já em setembro, fruto de um surpreendente dueto com João Silva.

João Silva é natural de Ponte de Lima e agora residente em Barcelona, trata-se de um violinista consagrado e internacionalmente reconhecido no mundo do jazz e da improvisação, pelo que este novo trabalho, intitulado «Lugares», é aguardado com enorme expectativa.