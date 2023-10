Já está nomeado o novo conselho de administração do CHUA

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde nomeou João Ferreira para o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

Atendendo a que os atuais membros do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), cessaram o respetivo mandato a 31 de dezembro de 2022, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) procedeu à designação dos membros deste órgão estatutário, para um mandato de três anos.

A direção clínica do CHUA estará a cargo de José Manuel Lourenço da Silva Almeida que será acompanhado do Vogal Executivo, Paulo Jorge dos Santos Neves, que mantém o cargo, assim como Mariana Augusta Mata Santos, no cargo de Enfermeira Diretora.

O conselho de administração é nomeado de acordo com os valores de idoneidade, experiência e competências profissionais para o desempenho dos cargos, que são evidenciados nas respetivas notas curriculares e estará em funções no mandato 2023-2025.

A DE-SNS reconhece o empenho da equipa e agradece o trabalho dos membros da equipa que cessam funções, renovando o compromisso de consolidação da gestão das unidades do Serviço Nacional de Saúde e na defesa de um serviço público de saúde que responda às necessidades da população.

João António do Vale Ferreira é licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em 1989. Frequentou o Executive MBA em Comércio Internacional no Instituto Empresarial Portuense da Associação Industrial Portuense (entre 1994 a 1995) e o Curso de Alta Direção «La Gestion de la Complexidad» da Escola Superior d’Aministració e Direcció d’Empresa em Barcelona, em 1995.

Frequentou o 18.º PADIS – Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde da AESE – Escola de Direção e Negócios, no Porto, em 2013 e o “Proteus Leadership Programme” da London Business School, em 2017.

Membro não executivo do Conselho de Administração da CUF – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.G.P.S., S.A. (2022), foi vogal não executivo do Hospital de Vila Franca de Xira e de unidades hospitalares CUF do Cluster Norte, entre 2012 e 2022.

Administrador e presidente da comissão executiva do Hospital de Vila Franca de Xira (2019 a 2021), foi também administrador e presidente da comissão executiva do Hospital de Braga (2011 a 2019) e presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. (2006 a 2011).

Nomeado por despacho conjunto do Ministério das Finanças e da Administração Pública e da Saúde, em 2009, como membro da Comissão de Acompanhamento para o lançamento do concurso em Parceria Público-Privada para o Novo Hospital de Vila Nova de Gaia/Espinho.

Coordenador do projeto EuroPharm, no âmbito da Estrutura de Gestão de Projetos Telemáticos da União Europeia para a Área Farmacêutica, de 2004 a 2006.

José Manuel Lourenço da Silva Almeida é Especialista em Cirurgia Geral desde 1998 e Diretor do Serviço de Urgência Polivalente da Unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, desde 2018.

Diretor do Serviço de Urgência/Hospital Geral do Centro Hospitalar de Coimbra, Portugal, de 2001 até 2008.

Entre 2009 e 2013 assumiu funções como Diretor de Departamento de Anestesia, Cuidados Intensivos e Urgência/Emergência, no Centro Hospitalar de Coimbra e como Diretor do Bloco Operatório Central do Hospital Geral do CHUC (2009-2012). Entre 2010 e 2012 foi Responsável Coordenador pela Equipa de Emergência Médica Interna do referido Centro Hospitalar.

Membro da Comissão Técnica de Apoio ao Processo de Requalificação da Rede Nacional de Urgências/CTAPRU, em Portugal, no âmbito do Ministério da Saúde (2006-2008) e Membro do Grupo de Acompanhamento da Requalificação das Urgências – GARU – do Ministério da Saúde (2007-2008). Foi coautor do Plano de Contingência Nacional do Sector da Saúde para a Pandemia de Gripe (na área dos Serviços de Urgência), Direção Geral da Saúde, Ministério da Saúde de Portugal (2007) e é membro da Direção da Sociedade Portuguesa de Gestão em Saúde. Coautor de Plataforma Tecnológica vocacionada para Redes Sociais de Promoção, Intervenção e Educação para a Saúde.

Paulo Jorge dos Santos Neves é licenciado em Direito e concluiu os cursos pós-graduados em Direito do Urbanismo e da Construção, em Direito dos Contratos Públicos e de Direito e Economia da Saúde e do Medicamento. Mestrando em Gestão de Unidades de Saúde.

Leciona o programa executivo master em Gestão de Serviços de Saúde, no ISCTE, em Lisboa e é, desde 2008, Cônsul honorário da República Checa no Algarve.

Dirigente associativo do Círculo Teixeira Gomes e da Associação Ibn Qasî, Coordenador da SEDES Associação de Desenvolvimento Económico e Social, é Mesário da Santa Casa da Misericórdia de Faro. É ainda dirigente fundador da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Portugal e da República Checa.

Foi administrador dos Hospitais Privados de Portugal — HPP no Algarve (Grupo Caixa Saúde) e da Lusíadas Saúde. Presidente do Conselho de Administração do Teatro Municipal de Faro, E. M. tendo sido eleito Vereador na Câmara Municipal de Faro (até 2017).

Eleito presidente da Região de Turismo do Algarve e, antes, deputado à Assembleia da República.

Integrou os Conselhos Geral da UAlg e Consultivo da Escola Superior de Saúde. Foi fundador e presidente da cooperativa de habitação para jovens, Habijovem Algarve e coordenador da ANJE — Algarve e vice-presidente da Associação Nacional dos Jovens Empresários — Porto.

Mariana Augusta Mata Santos tirou o Curso de Enfermagem Geral na Escola Superior de Enfermagem de Évora, em 1987, e o Curso de Estudos Superiores Especializados em Enfermagem na Escola Superior de Enfermagem de Beja, em 1998. Finalizou o Mestrado em Gestão de Recursos Humanos no Instituto Superior Dom Afonso III, em Loulé, em 2010.

Exerce funções como Enfermeira Diretora e Vogal Executiva do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E desde 2020 até à presente data.

Enfermeira Gestora da Consulta Externa/Exames Especiais de 2012 a 2020, foi Enfermeira Diretora e Vogal Executiva do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, entre 2005 e 2012. No mesmo hospital, foi Enfermeira Chefe do serviço de Hospital de Dia e Consulta Externa de Pediatria (2002 a 2005).

Mariana Santos foi Regente da Unidade Curricular de Enfermagem Pediátrica da Licenciatura em Enfermagem na Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve (2008 a 2011) e Autora e coautora de vários projetos na área da saúde, visando a melhoria da acessibilidade e da qualidade dos cuidados.

Deputada Municipal da Assembleia Municipal de Portimão entre 2017 e 2021.

A nomeação tem efeito apartir de 01 de novembro.