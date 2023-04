Iniciadas buscas por jovem desaparecida na Praia do Coelho em VRSA

A Autoridade Marítima Nacional busca uma jovem de 17 anos, desaparecida no mar, na praia do Coelho, no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA).

Na sequência de um alerta recebido pelas 20h30 de ontem, 15 de abril, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que uma jovem tinha entrado no mar com uma prancha de stand-up paddle, não conseguindo remar para terra, foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, da Estação Salva-vidas de Vila Real de Santo António, da Estação Salva-vidas de Tavira, o navio NRP Cassiopeia, da Marinha Portuguesa, bem como elementos da Unidade de Controlo Costeiro (UCC), da GNR, e da Sociedade de Salvamento e Segurança Marítima (SASEMAR), de Espanha, para efetuar buscas por mar.

Foram também ativados para o local militares da Marinha Portuguesa, com recurso à mota 4×4, da Vigilância Motorizada da Autoridade Marítima Nacional e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Vila Real de Santo António, com recurso a viaturas todo-o-terreno, para efetuarem buscas por terra, assim como uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, estão empenhadas uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, duas embarcações das Estações Salva-vidas de Vila Real de Santo António e Tavira, o navio NRP Orion, da Marinha, uma embarcação da Sociedade de Salvamento e Segurança Marítima (SASEMAR), uma embarcação da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, bem como uma mota 4×4 da Vigilância Motorizada da Autoridade Marítima Nacional, uma viatura do Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, uma viatura todo-o-terreno do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Real de Santo António e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.

Segundo o que foi possível apurar, a jovem de 17 anos, terá desaparecido no mar depois de alegadamente ter sido arrastada pelo vento, enquanto praticava a atividade de stand-up paddle.