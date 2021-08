Há um novo «Jardim do Fogo» a apimentar Albufeira

Pioneira em Portugal, a Piri Piri & Co lançou uma nova atração para os amantes do picante: um jardim com uma exposição de plantas e uma loja ao ar livre. Espaço é alvo de vários planos para o futuro.

É já nos limites do concelho de Albufeira, mais precisamente na zona de Vale Carro, que os amantes do picante encontram um verdadeiro «santuário».

Trata-se do «Jardim do Fogo», da Piri Piri & Co, onde o verde é cor dominante, pontilhado por vários frutos coloridos e com formatos peculiares. Desde a assustadora e áspera Carolina Reaper, a malagueta mais picante do mundo até à data, passando pelas formas fálicas da Peter Pepper e pela sobriedade do verde Jalapeño, a empresa oferece de tudo para regalo dos olhos (e das línguas) mais ávidas pelo mundo das pimentas.

Romeu Santos, algarvio de 48 anos e grande responsável por este projeto que é a sua ocupação em part-time desde 2011, explica que este Jardim surgiu da necessidade de ampliar a loja antes existente.

«Era um espaço interior pequeno. Com as regras de controlo da pandemia COVID-19, só podíamos ter lá dentro uma pessoa de cada vez». Agora, ao ar livre, uma construção em madeira alberga toda a gama de produtos da empresa, ladeada por uma exposição de plantas, com mais de 100 variedades diferentes. «E para o ano serão cerca de 200», acrescenta Romeu Santos.

Mas a história da Piri Piri & Co começou a ser escrita em 2011, já lá vão 10 anos. Na altura, foi «algo pioneiro em Portugal. Eu tinha semeado algumas plantas, floresceram e deram fruto. Peguei na colheita e comecei a ir vender por restaurantes e supermercados de Albufeira», explicou.

O sucesso trouxe algumas interrogações a Romeu: «aquilo tinha tanta saída que eu cheguei à conclusão que não conseguia implementar capacidade de produção para satisfazer todos os clientes. Foi a partir daí que comecei a pensar em criar um molho».

Inicialmente, a iguaria era oferecida a alguns amigos, que voltavam sempre a querer mais. Depois, chegou a um restaurante onde «o dono provou, gostou e quis o molho para servir aos clientes», congratula-se Romeu Santos, que considera ter ocupado «um nicho de mercado. Não havia nada do género no país, apenas os molhos de supermercado que, regra geral, eram bastante artificiais».

Em 2012, o empreendedor tratou «de todas as licenças, dos rótulos» e lançou-se na comercialização. O projeto tinha mais dois sócios, diz Romeu: «o João, que teve um ano connosco, e o Rui, que ficou até 2019».

O primeiro molho a sair do laboratório foi o Scorpion. De seguida, surgiram o Manga Mel e o Habanero, completando o trio inicial da oferta. Até hoje, já passaram pela gama da Piri Piri & Co mais de 40. Uns ficaram, outros eram edições limitadas, mas por lá encontram-se atualmente condimentos à base de diversos tipos de pimentas, com ardências para todos os gostos.

A empresa até já teve, em 2013, um restaurante de tapas picantes, que «tinha sucesso» mas «muitas despesas associadas, que nos fizeram dar um passo atrás dois anos depois». Por lá, foram feitos vários concursos como o famoso «A Bifana mais picante do mundo», onde os mais corajosos tinham de assinar um termo de responsabilidade para degustar uma iguaria carregada de fogo.

Agora, no regresso às origens, em Vale Carro, foi melhorado o centro de produção e criado este espaço que pretende ser de encontro para todos os amantes do piri piri.

O «Jardim do Fogo» receberá «mais incrementos para o próximo ano», detalhados por Romeu Santos: «Não vamos ter restauração, mas pretendemos ter uma cozinha ao ar livre para fazer showcooking. E planeamos abrir de novo os nossos famosos concursos a pequenos grupos».

Por agora, o líder da Piri Piri & Co vai dando conta do recado com uma loja online, onde recebe várias encomendas nacionais e também para o estrangeiro, com a Alemanha a liderar o ranking de clientes internacionais.

Em relação a parcerias com grandes distribuidoras, Romeu é taxativo ao afirmar que «já chegaram propostas, mas acabei por recusar. O objetivo de tudo isto não é ganhar muito dinheiro. Produzir em grandes quantidades ia desvirtuar todo o conceito pelo qual lutei ao longo destes anos. Eu gosto de fazer isto, um dia será a minha ocupação principal, e quero preservar todo este prazer, toda a proximidade aos clientes que tenho agora. Vou gozar aqui a minha reforma, ao meu ritmo. Quando fazemos o que gostamos, não trabalhamos!».

Consultas médicas deram origem ao «Dr. Labareda»

Um dos molhos mais peculiares do portfólio da Piri Piri & Co é o «Dr. Labareda». Romeu Santos deu a conhecer a história curiosa que está na origem desta iguaria, iniciada «em consultas médicas da minha sogra. O médico dela chama-se José Labareda, e adora picantes. Começei a enviar-lhe alguns molhos».

Certo dia, «na loja onde adquiro as garrafas, reparei naquelas mais escuras, com uma pipeta, que eram muito usadas para medicamentos…falei com os nossos designers, que criaram o rótulo, o Pablo e eu desenvolvemos o picante, utilizando Carolina Reaper diluída, com gengibre e limão, em óleo. Uma fórmula para o molho não ficar demasiado forte».

E José Labareda recebeu a criação em sua homenagem: «a minha sogra levou uma garrafa para ele e ficou muito contente e entusiasmado», orgulha-se Romeu Santos, responsável da Piri Piri & Co.

Amizade e parceria que nasceu online

A equipa do Piri Piri & Co é composta por quatro elementos – Romeu Santos, o responsável, e a sua filha, Maria Cunha Santos, o italiano Paolo Pantaleo, natural de Bari, e o brasileiro Pablo Llanos, nascido na Bahia. É esta força humana que trata da colheita, produção, divulgação e venda dos produtos.

A chegada do baiano Pablo à empresa tem contornos curiosos. Romeu Santos conta que «existe uma grande comunidade online dedicada ao mundo do picante. Existem vários fóruns internacionais nos quais participei e troquei mensagens com outros participantes. Na altura, o Pablo enviou-me uma mensagem a dizer que vivia no Porto e que queria plantar pimentas, mas avisei-o que lá seria complicado, dado o clima».

O contacto quedou-se pelo digital, até certo dia: «em 2012, quando ainda vendia as malaguetas aos restaurantes, fui abordado num deles por um funcionário. Começou a falar comigo sobre a temática do piri piri, mas não o reconheci. Uns dias depois caiu-me a ficha e percebi que era o Pablo dos fóruns!».

O brasileiro voltou para o Porto, mas retornaria ao Algarve, voltando a surgir na vida de Romeu Santos: «em setembro desse ano reencontrei-o no restaurante, e disse-lhe que procurava alguém para laborar na cozinha da empresa, na produção dos molhos. Poucas horas depois tinha uma chamada dele a dizer que vinha trabalhar comigo».

Desde aí, apenas com um interregno de dois anos pelo meio, Romeu e Pablo firmaram uma parceria que vai muito além da cozinha: «além de ser espetacular na culinária, é muito criativo, tem um jeito natural. E gosta muito disto. O Pablo desenvolve grande parte dos molhos, cerca de 60 por cento da nossa gama são receitas dele. Trabalhamos muito em conjunto, ele é uma grande ajuda», elogia Romeu Santos.

Uma gama para agradar todos os paladares

No novo «Jardim do Fogo» da Piri Piri & Co, os visitantes podem encontrar desde molhos, mostardas, doces, massas frescas de pimenta, piri piri seco e até o Brutal, um licor à base de aguardente de figo e mel, com picante, claro.

Esta é uma gama que satisfaz «todos, desde os amantes até aos que dizem que não gostam e, depois de provar os produtos certos, se abrem mais a este mundo», explica Romeu Santos, o responsável pela empresa.

Para os mais sensíveis, Romeu recomenda os produtos mais suaves, «como os nossos doces ou o Xaminhas, que é o primeiro piri piri criado para crianças. Também há o molho Manga Mel, mais doce».

Esta é a melhor forma de «evitar traumas por provar produtos demasiado fortes e que acabam por saber mal».

E a fórmula é testada diariamente: «ainda há muito pouco tempo tive aqui uma senhora que rejeitava todo e qualquer tipo de picante, e acabou a comprar os nossos doces depois de os provar», afirma Romeu Santos.