Guilherme Jesus e Sophie Bagnall lideram Taça de Portugal de Enduro

Guilherme Jesus e Sophie Bagnall vencem no arranque da Taça de Portugal de Enduro.

Teve hoje início a Taça de Portugal de Enduro presented by Shimano, em São Brás de Alportel, com vitória para Guilherme Jesus (MCF/Xdream/Município de São Brás), em elite masculino, e Sophie Bagnall (Bicisintra/GásMucifal/2Cycling), no sector feminino, informou a Federação Portuguesa de Ciclismo.

No arranque da Taça de Portugal de Enduro presented by Shimano, na categoria de elite masculino, foi Guilherme Jesus (MCF/Xdream/Município de São Brás) a levar a melhor, com um tempo final de 13m02s805. Brett Wheeler (MCF/Xdream/Município de São Brás) foi segundo, a 17 segundos, seguido de João Rodrigues (Individual), a 29 segundos.

No sector feminino a vitória foi para Sophie Bagnall (Bicisintra/GásMucifal/2Cycling), que completou a sua prova em 16m30s556. O segundo lugar ficou para Sara Ferreira (Maiatos), que terminou a 44 segundos da vencedora, seguida de Ana Leite (AXPO/FirstBike Team/Vila do Conde), a 1m32s.

Matias Camacho (Caniço Riders/2Cycling) foi o grande vencedor da categoria de juniores, com Leonel Manteigas (Casa do Povo de Abrunheira) e André Gomes (AD Galomar/Ferrangens Vieira) a completarem o pódio no segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Já nos cadetes a sote esteve do lado de Simão Cerejo (Individual), que bateu Carlos Palmeira (Clube BTT Matosinhos) e Tiago Patrocínio (Movefree/CM Torres Vedras/Cofidis). Em competição estiveram ainda os juvenis. Nesta categoria Nui Tai (Wildpack Algarve Racing) foi o vencedor da prova, com Francisco Ferreira (Caniço Riders/2Cycling) a fechar na segunda posição e Rodrigo Bicho (Maiatos) a terminar no terceiro lugar.

Nas categorias de veteranos, Gonçalo Gaspar (BTT Enduro Terras de Bouro) venceu em masters 30, Rúben Martins (Clube ANA Faro) em masters 35, Márcio Ferreira (Caniço Riders/2Cycling) em masters 40, José Conceição (Individual) em masters 45, José Salgueiro (MCF/Xdream/Município de São Brás) em masters 50 e Carlos Marques (União Desportiva Lorvanense) em masters 60. Já na categoria de masters femininos foi Bianca Oliveira (Individual) a superiorizar-se.

Nas bicicletas com assistência elétrica, José Pereira (Bicisintra/GásMucifal/2Cycling) venceu na categoria de 19/29 e Pedro Cândido (Caniço Riders/2Cycling) em +30 Femininos +30. Ana Luz (Bicisintra/GásMucifal/2Cycling) venceu no sector feminino.