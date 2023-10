Guarda-redes e «ferros» seguram nulo no jogo entre Farense e Vizela

O Farense e o Vizela empataram hoje 0-0, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, em Faro.

As exibições dos dois guarda-redes e os «ferros», que evitaram dois golos, impuseram hoje um nulo entre Farense e Vizela, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Num jogo equilibrado, com várias oportunidades para os dois lados, as duas equipas pecaram na finalização e prolongaram as suas séries negativas – quatro jogos sem ganhar na Liga para os minhotos e três para os algarvios.

O Farense ocupa, à condição, o 12.º lugar, com sete pontos, mais um do que o Vizela, provisoriamente 15.º.

Os dois treinadores operaram apenas uma alteração nas suas equipas: nos algarvios, Igor Rossi ocupou o lugar do castigado Gonçalo Silva no eixo defensivo, enquanto nos minhotos o médio Diogo Nascimento foi a novidade no ‘onze’, em detrimento de Alberto Soro.

O Farense entrou melhor e teve ascendente logo a partir do apito inicial, privilegiando os dois corredores para ‘atacar’ a defensiva vizelense, que pareceu adormecida no primeiro quarto de hora, permitindo várias incursões ameaçadoras dos algarvios.

Marco Matias, o homem mais perigoso na primeira metade, somou quatro remates perigosos: aos quatro, 15 e 27 minutos, atirou cruzado, sempre perto do poste esquerdo da baliza rival, e aos oito, acertou mal na bola em posição frontal, com Buntic a segurar facilmente.

Durante esta fase de intenso domínio do conjunto de José Mota, também Cláudio Falcão (nove minutos) e Fabrício Isidoro (14) colocaram o guardião croata à prova.

O Vizela despertou a partir dos 20 minutos, ‘sacudiu’ a pressão algarvia e, libertando-se das amarras, teve várias oportunidades para desbloquear o nulo até ao intervalo, mas Ricardo Velho opôs-se com brilho.

O guardião do Farense defendeu as tentativas de Tomás Silva, aos 22 minutos, Samuel Essende (34), e Diogo Nascimento (45+2), segurando o 0-0 no fecho do primeiro tempo.

A segunda metade arrancou com um ritmo mais baixo, com o futebol ‘mastigado’ das duas equipas a meio-campo a originar poucas jogadas de perigo, até que o Farense mexeu na equipa para ganhar mais dinâmica ofensiva.

Em poucos minutos, Belloumi rematou em jeito para defesa segura de Buntic (68), enquanto, numa jogada entre suplentes, Rui Costa, servido por Zé Luís à esquerda, entrou na área e atirou para intervenção do guardião adversário, que desviou a bola para o poste (73).

Com os algarvios a pressionarem, o Vizela teve uma enorme oportunidade, na sequência de contra-ataque, mas Samuel Essende, depois de ultrapassar Pastor e Artur Jorge, permitiu a ‘mancha’ perfeita de Ricardo Velho (83).

Antes do apito final, o Farense teve a última grande ocasião da partida, mas Talocha, de fora da área, atirou à barra, na ‘ressaca’ de um pontapé de canto cortado pelos forasteiros (87).

Ficha de jogo

Equipas:

Farense: Ricardo Velho, Pastor, Artur Jorge, Igor Rossi, Talocha, Cláudio Falcão, Fabrício Isidoro (Seruca, 85), Mattheus Oliveira (Cristian Ponde, 90+3), Belloumi (Elves Baldé, 85), Marco Matias (Rui Costa, 59) e Bruno Duarte (Zé Luís, 59). Suplentes: Luiz Felipe, Cáseres, Muscat, Elves Baldé, Rui Costa, Cristian Ponde, Seruca, Vítor Gonçalves e Zé Luís. Treinador: José Mota.

Vizela: Buntic, Tomás Silva, Bruno Wilson, Anderson, Matheus Pereira, Samu Silva, Busnic (Rafael Bustamante, 69), Nuno Moreira (Dylan Saint-Louis, 76), Diogo Nascimento (Rodrigo Escoval, 90), Matías Lacava (Alberto Soro, 76) e Samuel Essende. Suplentes: Francesco Ruberto, Alex Méndez, Iker Unzueta, Rafael Bustamante, Dylan Saint-Louis, Rodrigo Escoval, Alberto Soro, Joaquín Novillo e Pedro Ortiz. Treinador: Pablo Villar.

Árbitro: João Pinheiro (Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Igor Rossi (66) e Alberto Soro (90+8).

Assistência: 4.811 espetadores.