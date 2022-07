Grupo Casais lançou hoje a primeira pedra do B&B Hotel Olhão

Parceria Casais/Sunny lançou hoje a primeira pedra do futuro Hotel B&B Olhão, investimento de cerca de seis milhões de euros.

A nova unidade conta com a assinatura do arquiteto José Mário Fernandes.

Este valor de investimento integra ainda a renovação do Ria Shopping, espaço onde está integrado esta nova unidade hoteleira.

Olhão receberá assim na primavera do próximo ano, uma unidade hoteleira de três estrelas, do Grupo B&B Hotels, com capacidade para 89 quartos.

A construção fica a cargo do Grupo Casais num grupo de seis unidades hoteleiras do Grupo B&B Hotels, cadeia que chegou em 2018 ao mercado português e que conta atualmente com 17 unidades hoteleiras já em funcionamento ou em construção, e um forte pipeline de unidades em licenciamento que permitirá em 2023 ser, em Portugal, líder de segmento Budget & Economy.

O Grupo Casais acompanha assim aquele que já é apontado por muitos como o ano da retoma no setor do turismo, investindo em projetos no setor do turismo, que se vão materializar até 2023.

José Mário Fernandes, administrador executivo do Grupo Casais refere que «a aposta no setor do turismo é fundamental quando falamos de um país com características únicas. Este será certamente um dos setores com maior potencial de crescimento. Vamos acompanhar esse crescimento. Além disso, projetos como o B&B Hotel Olhão são o exemplo vivo do tipo de relação que pretendemos estabelecer com os clientes».

Ou seja, «procuramos oferecer, desde a fase de desenvolvimento do projeto, soluções que vão permitir a execução de obra com maior fluidez, cumprindo os objetivos e a visão do cliente. Procuramos em conjunto criar soluções construtivas que oferecem um equilíbrio entre a qualidade e a funcionalidade, com especial enfoque nos temas relacionados com a operação e a manutenção. Numa época de escassez de recursos qualificados esta é a única solução que garante uma satisfação de todas as partes envolvidas num projeto de construção».

A Casais foi criada a 23 de maio de 1958 e é hoje, uma das maiores empresas do setor da construção em Portugal, mantendo o cariz familiar.

Em 1994, iniciou o processo de internacionalização, na Alemanha.

Atualmente, o grupo opera em 17 países: Portugal, Angola, Alemanha, Argélia, Bélgica, Brasil, Espanha, EUA (Texas), EAU (Dubai e Abu Dhabi), França, Gana, Gibraltar, Holanda, Marrocos, Moçambique, Reino Unido, Qatar, mas da história da sua internacionalização constam outros países como a Rússia, o Cazaquistão, a China e Cabo Verde.

Em 2020 ganhou pela quarta vez consecutiva o prémio de melhor construtura nacional atribuído pelos Prémios Construir. Fechou o ano de 2021 com um volume de negócios agregado de mais de 527 milhões de euros, sendo os mercados internacionais responsáveis por 293 milhões de euros.

Adquirida pela Goldman Sachs em conjunto com a sua equipa de gestão em 2019, o grupo B&B HOTELS é a principal cadeia hoteleira independente com forte crescimento no segmento Budget & Economy na Europa, com mais de 600 hotéis espalhados pela Europa e Brasil.

A B&B HOTELS oferece o seu conceito «only for everyone», uma combinação de conforto, design e serviços de alta qualidade a preços atrativos.

Focados em hóspedes de negócios e lazer, os hotéis B&B HOTELS oferecem alojamento e pequeno-almoço, bem como serviços de catering opcionais através dos seus parceiros.