Golo de Dener garante vitória do Portimonense frente à B SAD

Relvado do Portimão Estádio recebeu duas equipas a necessitar de pontos para fugir à zona perigosa da tabela. Alvinegros levaram a melhor com um tento solitário de Dener.

O Portimonense recebeu hoje, segunda-feira, 18 de janeiro, a B SAD, em partida a contar para a 14ª jornada da Liga NOS. A partida começou algo dividida mas rapidamente os comandados de Paulo Sérgio fizeram pender para si a balança, aos 17 minutos. Anderson bateu um canto no flanco direito do ataque algarvio, Willyan desviou de cabeça e Dener, em posição privilegiada, atirou para o fundo das redes dos forasteiros.

E a verdade é que, aos 38 minutos, o Portimonense podia ter desequilibrado ainda mais a contenda. Moufi cruzou para a área e Bruno Moreira, reforço de inverno para a turma de Portimão, cabeceou ao poste da baliza de Kritsyuk, perdendo a chance de mudar o placard antes do intervalo.

Na segunda metade, e como seria de esperar, cresceu o assédio lisboeta. Aos 59 minutos, Miguel Cardoso tentou o golo com um remate cruzado mas contou com boa oposição do guardião Ricardo Ferreira.

Depois, à passagem do minuto 68, a tarefa complicou-se para a B SAD, com a expulsão de Henrique, após ver o segundo amarelo.

Os algarvios aproveitaram para tentar sentenciar a partida mas Luquinha, entre os 71 e os 72 minutos, desperdiçou uma dupla oportunidade. Primeiro, obrigou Kritsyuk a uma defesa apertada, e depois atirou ao lado após assistência de Ewerton.

Mas a verdade é que a grande oportunidade da segunda metade pertenceu aos pupilos de Petit. Foi Afonso Sousa, ao minuto 76, que depois de ganhar espaço, disparou do meio da rua um remate que esbarrou no poste da baliza algarvia.

Luquinha não estava numa noite de grande pontaria e aos 87 minutos perdeu uma chance clamorosa para o segundo golo algarvio. Após um remate de Aylton que ressaltou no defesa da B SAD, o brasileiro, com a baliza à disposição, desviou para…o poste.

Apesar do incrível desperdício, os três pontos ficaram mesmo no Barlavento algarvio. Com esta vitória, o Portimonense soma 14 pontos e ascende ao 12º lugar da competição. Na próxima jornada, a 15ª, a turma algarvia desloca-se ao Minho no domingo, dia 24 de janeiro, às 17h30, para defrontar o Moreirense.