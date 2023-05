GNR de Albufeira faz 11 detidos em ações de combate à criminalidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Albufeira, deteve 11 pessoas com idades compreendidas entre os 22 e os 60 anos.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento Territorial de Albufeira, durante o fim de semana, realizou um conjunto de ações de policiamento e combate à criminalidade e deteve 11 pessoas com idades compreendidas entre os 22 e os 60 anos, no concelho de Albufeira.

Os militares da Guarda efetuaram ações de fiscalização em vários locais daquele concelho, com o objetivo de prevenir a criminalidade, detectar ilícitos criminais e tráfico de estupefacientes, as quais culminaram com a detenção de 11 pessoas, destacando-se:

Seis por tráfico de estupefacientes;

Quatro por condução sob o efeito do álcool;

Uma por condução sem habilitação legal.

Foi ainda apreendido diverso material, destacando-se:

150 doses de cocaína;

31 comprimidos de ecstasy;

12 doses de liamba.

115 euros em numerário;

Uma botija de óxido nitroso.

No âmbito das ações realizadas, foi ainda desencadeada uma operação de fiscalização a estabelecimentos de venda de artigos diversos a retalho, da qual resultou a apreensão de 13 armas proibidas, vulgarmente conhecidas como facas «karambit», tendo sido constituído arguido um homem de 29 anos.

No seguimento de uma investigação por ameaças, os militares da GNR deram ainda cumprimento a um mandado de busca domiciliária, do qual resultou a apreensão de nove armas de ar comprimido e um revólver de alarme, tendo sido constituído arguido um homem de 69 anos.

Através da realização destas operações, a GNR pretende combater a criminalidade e fortalecer o sentimento de segurança da população, procurando ainda prevenir ilícitos criminais.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Albufeira.