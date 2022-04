Génese Natural investe 13 milhões em Central Fotovoltaica em Faro

Nova central fotovoltaica de Santa Bárbara de Nexe terá vida útil 30 anos e integra painéis fotovoltaicos de última geração.

A Génese Natural vai investir 13 milhões de euros na construção e desenvolvimento da Central Fotovoltaica de Santa Bárbara de Nexe, em Faro, e passa a posicionar-se como produtora de energia renovável de origem solar.

«Iniciámos o projeto em 2016, com a contratualização deste terrento, que tem a vantagem de ficar próximo da estação da EDP de Braciais, ponto de conexão à rede que nos foi atribuído pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), através de um troço de 60 Kilovolts (kV) que vem do Mercado Abastecedor de Faro (MARG). É um terreno relativamente plano com uma orientação para sul, o que é o ideal. Temos a possibilidade de fornecer energia ao maior polo logístico do Algarve, quer no futuro, quiçá diretamente ao município», explicou aos jornalistas Rogério da Ponte, representante da Génese Natural, empresa que atua na área das energias renováveis e sustentabilidade.

«Foi um processo muito difícil. Na altura, havia a possibilidade de se iniciar estes processos para a obtenção da capacidade de rede, hoje em dia, a legislação alterou e é tudo muito diferente».

Em termos ambientais, «neste caso concreto eram necessários 24 hectares de terreno para implementar o projeto. No entanto, os painéis solares têm vindo a aumentar bastante a sua capacidade. Na altura, estávamos a falar em painéis de 200 watts e agora vamos instalar painéis solares de 550, é mais do dobro. Significa que vamos ter espaço disponível para manter a biodiversidade, manter a possibilidade de abrir caminho ao rebanhos de ovelhas para controlar as ervas, de potenciar a produção local de agricultura biológica em 10 hectares. Queremos tornar esta central um exemplo nacional de sintonia com a natureza», afirmou.

Assim, serão mantidos os corredores naturais contínuos e até uma linha de água. A colocação dos painéis será cuidada e sem recurso a pés de betão armado.

Até ao final do ano, a infraestrutura estará concluída. «Vamos esperar que a ligação à E-REDES decorra também em paralelo, para quando a central estiver pronta possamos logo ligar tudo» e começar de imediato o fornecimento de energia.

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, disse que este é um projeto muito acarinhado. «Se já tinha uma importância estratégica para o país, hoje, com a guerra na Ucrânia e toda a a problemática associada às energias, ainda mais importante se torna. Estamos muito satisfeitos por os promotores não terem desistido. O processo burocrático é muito lento, é muito exigente e estamos felizes por estar aqui neste ato simbólico».

Na segunda-feira, dia 4 de abril começam as obras, e no início de 2023 estará em produção.

«É muito bom porque não precisamos de estar dependentes do estrangeiro. É pena que não hajam mais incentivos para que pequenas produções destas possam aparecer ao longo do país. Não é apenas o Algarve que tem excelentes condições para este tipo de unidades que não prejudicam o ambiente, que podem estar de acordo com os princípios ambientais que todos defendemos e que trazem uma mais-valia para algo que só damos valor para quando nos falta», disse o autarca.

Em segundo plano, a ideia é também que esta central possa ser um back-up de emergência em caso de falha da rede nacional, para energizar equipamentos fundamentais, como a unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, o Aeroporto de Faro, ou outras nos concelhos vizinhos de Loulé e São Brás de Alportel. «Sim, esta central traz-nos uma segurança muito grande», disse o autarca farense.

Quando estiver operacional, a central terá uma capacidade de produção anual de 24 GWh de energia elétrica e irá permitir alimentar cerca de 7 mil habitações, evitando a emissão de mais de 6 mil toneladas de CO₂ por ano.

O parque contará com um total de 24 mil painéis bifaciais, ou seja, a parte traseira poderá gerar energia através da luz refletida no solo, o que a torna uma das melhores em termos de radiação solar na Europa continental.

Depois da central de Paderne, a Génese Natural reforça a sua presença no Algarve através de mais um projeto fotovoltaico, com o objetivo de alcançar um total de 100MW de sistemas fotovoltaicos no país ao longo dos próximos anos.

Por sua vez, o alemão Andreas Schuenhoff, biólogo formado na Universidade do Algarve e com grande experiência nas energias renováveis, e diretor do Grupo Asunim, que está a desenvolver e investir em vários projetos nacionais e estrangeiros, defendeu que «Portugal sempre teve um enorme potencial em termos de produção de energia solar devido às suas características geográficas. Hoje há cada vez mais interesse no desenvolvimento sustentável. Gradualmente, de criar valor ao nível local e temos de diminuir a importação dos combustíveis fósseis e a dependência energética do país, ao mesmo tempo que combatemos as alterações climáticas».

O lançamento da primeira pedra contou também com a presença de José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, de Paulo Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, e de representantes das empresas que estarão envolvidas na construção da central.