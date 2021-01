Francisco Serra é o novo representante do CHUA na direção da AD-ABC

Antigo presidente da CCDR Algarve integra a direção da Associação para o Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (AD-ABC), em representação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), substituindo Horácio Guerreiro, atual Diretor Clínico do CHUA.

Segundo Francisco Serra, «é uma honra integrar a direção da AD-ABC em representação do CHUA. Agradeço a confiança em mim depositada, em especial, pela senhora presidente do Conselho de Administração e tudo farei para que, no âmbito das atividades da direção, a importante missão da AD-ABC prossiga cada vez com mais abrangência e efetividade”, afirmou Francisco Serra.

Doutorado em Ciências Económicas e Empresariais, Francisco Serra é professor coordenador na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT), participando em redes de investigação a nível internacional, com destaque nas áreas do Turismo e da Saúde.

Tem-se destacado pelo serviço prestado em prol da região algarvia, tendo sido integrante do Conselho de Administração do Hospital de Faro entre 2006 e 2012, diretor da ESGHT entre 2012 e 2016 e recentemente, desde 2016 até ao passado mês de outubro de 2020, foi presidente da Comissão Coordenadora e de Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), gestor do programa CRESC Algarve 2020 e presidente da Euro-Região AAA (Algarve, Alentejo e Andaluzia).