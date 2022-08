FolkFaro volta a mostrar o melhor das danças do mundo no Algarve

«Maior festival de folclore do sul» está de regresso a Faro entre os dias 21 e 27 de agosto, com arranque no Teatro das Figuras.

Danças do Mundo pela Cultura da Paz é o mote para uma semana intensa de música, dança e tradições no «maior festival de folclore do sul de Portugal», o FolkFaro, que terá como centro a capital algarvia mas passará por muitas outras localidades algarvias, que irão conhecer diferentes coloridos e ritmos apresentados por grupos dos quatro cantos do mundo.

O certame, que vai para a sua 18ª edição, é uma organização anual do Grupo Folclórico de Faro, que conta com o apoio principal do município de Faro.

A Gala de Abertura terá lugar no Teatro das Figuras, na noite de 21 de agosto, domingo, às 21h30. Contará com a participação do grupo anfitrião e de cinco grupos internacionais convidados, podendo os bilhetes ser adquiridos na bilheteira do Teatro, na BOL – Bilheteira online ou ainda nas lojas FNAC.

No Largo da Sé, em Faro, decorrerão espetáculos diários do FolkFaro durante a semana de 22 a 27.

A Gala de Abertura e os espetáculos no Largo da Sé poderão ser vistos em qualquer parte do mundo através de uma transmissão online, assegurada pela Mais Algarve nas diversas plataformas e redes sociais.

Os grupos participantes foram selecionados entre mais de uma centena de propostas recebidas pela organização, estando confirmadas as presenças, durante todo o festival, dos seguintes países e grupos:

Bósnia-Herzegovina – Čajavec Folk Dance Ensemble (Banja Luka)

Brasil – Conjunto Folclórico Arte Nativa (Viamão)

México – Tierras Mexicanas (Cidade do México)

Panamá – Agrupación Panamá Folklore (Cidade do Panamá)

Portugal – Grupo Folclórico de Faro (Anfitrião)

Quénia – Tarumbeta Africa (Nairobi)

Para além destes grupos internacionais a tempo inteiro, haverá participações pontuais de mais três grupos internacionais no palco do Largo da Sé:

Argentina – Ballet Folklórico Rumicani

Indonésia – Group Krida Budaya

Polónia – Folk Ensemble Maly Slask

O evento contará ainda com participações especiais do Clube de Danças João de Deus & Associação S. Brás Bailando, e de Sandra Cristo, responsável pelo hino do FolkFaro.

Mas não só em Faro acontece o Festival. Serão apresentados diversos espetáculos em localidades e concelhos vizinhos – Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira -, num total de 12 localidades.

Diversos grupos do FolkFaro participarão nos festivais de Moncarapacho e da Luz de Tavira, em parceria com os grupos folclóricos locais. É renovada também a parceria com o Festival de Danzas de Villablanca (província de Huelva – Faro), com a partilha de grupos internacionais entre os dois festivais.

As Animações de Rua, assim como os desfiles dos grupos na baixa de Faro e as animações no Moto Clube de Faro e na «Tertúlia Algarvia» irão trazer «um ambiente de alegria e festa à cidade», garante a organização.

Haverá Programas Especiais para crianças na Biblioteca, e para idosos na ARPI, que reforçam a componente social do festival. Os Ateliers de Dança, na Escola EB 2,3 Santo António, irão permitir aos mais curiosos aprender e praticar um pouco das danças do mundo.

A Celebração Ecuménica na Igreja de S. Pedro, na manhã do último dia do Festival, transmitirá «uma mensagem de paz e união entre os povos».

O Voluntariado e a inserção do festival na comunidade são aspetos fundamentais do FolkFaro. Os voluntários asseguraram o bom funcionamento de diferentes áreas do festival como a Comissão Organizadora, Alojamento, Cozinha e Refeitório, Transportes, Folk-Bar, Folk-Shop, Portaria, Secretariado, Apoio de Palco ou ainda acompanhando os Grupos como Guias.

Para além do apoio principal da Câmara Municipal de Faro, o FolkFaro é também apoiado por outras entidades públicas como a Direção Regional de Cultura do Algarve, a Fundação Inatel, as câmaras municipais de Loulé e São Brás de Alportel, as juntas de freguesia do concelho de Faro, o Teatro Municipal de Faro, Ayuntamento de Villablanca, e a Fagar.