Filme de Vila do Bispo premiado no Festival ART&TUR

«A Voz do Mar» do município de Vila do Bispo, arrecadou o 2º prémio na categoria «Experiências Memoráveis» no ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo.

O filme promocional «A Voz do Mar» do município de Vila do Bispo, que conta com a participação da bodyboarder do concelho, Joana Schenker, arrecadou o 2º prémio na categoria « Experiências Memoráveis» da competição nacional no ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo.

Na cerimónia de entrega de prémios que decorreu na passada sexta-feira, 28 de outubro, em Ourém, esteve Rute Silva, presidente da Câmara Municipal, e a equipa da Slideshow, empresa produtora do filme.

«A Voz do Mar» , lançado em agosto do ano passado, pretende mostrar Vila do Bispo como um território que claramente é diferenciador pela tranquilidade, de quem o vive e de quem o visita, pelos cenários da paisagem de beleza ímpar que resulta de manifestações sensoriais que despertam todos os sentidos.

O festival ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo é organizado pela Centro de Portugal Film Commission e está integrado no CIFFT – Comité Internacional dos Festivais de Filmes de Turismo, que elege anualmente o melhor filme de turismo a nível mundial, entre todos os filmes que percorrem o circuito internacional de 14 festivais.

A edição deste ano, que decorreu de 25 a 28 de outubro, englobou a exibição de 84 filmes, integrados em 13 sessões temáticas, que foram selecionados entre os 281 filmes promocionais e documentários, de 32 países, que se inscreveram na competição e que foram avaliados por um júri internacional constituído por 35 peritos de cinema de 19 países. No decorrer do evento realizaram-se também mesas-redondas, uma entrevista e ainda uma masterclass, onde especialistas convidados refletiram sobre temas atuais abordados nos filmes exibidos.

O município de Vila do Bispo agradece a colaboração de todos os que tornaram possível a realização deste filme.