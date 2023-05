Festival MOCHILA regressa hoje com teatro e música para todas as idades

Festival MOCHILA regressa de 5 a 14 de maio, com teatro e música para todas as idades, em Faro, Loulé e Lagos.

A edição deste ano do Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens decorre em Faro, Lagos e Loulé, com uma programação para todas as idades. Teatro Praga, LAMA Teatro, B Fachada e Noiserv são alguns dos nomes que integram a terceira edição do MOCHILA.

O MOCHILA — Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens, organizado pela companhia LAMA Teatro, está de volta para a sua terceira edição, de 5 a 14 de maio. Pela primeira vez, o Festival decorre em 3 cidades algarvias – Faro, que acolheu as duas primeiras edições, Lagos e Loulé.

Com uma programação composta por teatro, música, novo circo e instalação, o MOCHILA decorre em diversos espaços culturais dos três concelhos, e também ao ar livre, com um total de 17 propostas artísticas dedicadas a crianças e jovens, dez das quais de entrada livre.

Nesta edição, o MOCHILA reforça a sua dimensão internacional, com três espetáculos de artistas e companhias estrangeiras: On Air, do italiano Andrea Fidelio, um “One Man Show” recheado de humor e destinado a todas as idades, que irá abrir a edição deste ano do Festival, com apresentações ao ar livre em Faro e na Ilha da Culatra; e dois espetáculos de companhias espanholas, também apresentados ao ar livre: A La Fresca, da Companhia Anna Confetti, destinado a maiores de 6 anos, e Full House, do Eléctrico 28, para todas as idades.

Da programação deste ano, fazem ainda parte diversos artistas e companhias de teatro portuguesas de relevo, como Teatro Praga (com o espetáculo Hamlet sou eu), teatromosca (com Odeio a minha irmã), Giacomo Scalisi (com Não), Mákina de Cena (com Viagem ao centro da terra) e LAMA Teatro (com Carripana e três espetáculos apresentados em estreia nacional, no âmbito do Projeto ESTOJO – Laboratório Pedagógico do LAMA Teatro, desenvolvido com a comunidade residente na região do Algarve).

Na música, será possível assistir a um concerto para crianças de B Fachada em Loulé; ao concerto Mais Alto!, criado pelos músicos Afonso Cabral, Francisca Cortesão, Inês Sousa e Sérgio Nascimento, apresentado em Faro; e também a uma instalação sonora para todas as idades, concebida pelo músico Noiserv para o espaço público, em Faro – Uma aventura no jardim da Alameda.

Também no Jardim da Alameda, miúdos e graúdos poderão participar no Baile no Jardim, um verdadeiro baile ao ar livre, coordenado por Filipa Rodriguez.

O MOCHILA vai ainda ocupar diversas ruas da cidade de Faro, com pequenas performances desenvolvidas pelo Gang das Mochilas, ao longo do período em que decorre o Festival, num projeto que envolve jovens em idade escolar.

Com o objetivo de promover o diálogo à volta de diversas questões que envolvem os jovens, o Festival promove também o debate Se fosses tu a mandar o que mudarias… na escola?, com a participação de Inês Rosa, Nádia Torres, Joana Franco, Luís Campião e Teresa Aleixo, e moderação de João de Brito.

Destinado a crianças e jovens de todas as idades, o Festival MOCHILA realiza-se desde 2021 e tem como principais objetivos a promoção da descentralização da oferta cultural; a democratização do acesso a uma programação artística multidisciplinar de qualidade, desenvolvida por companhias e artistas nacionais e internacionais de referência; e a capacitação do público e das comunidades para o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre o mundo contemporâneo.

João de Brito e Sandro Benrós assinam a direção do Festival Mochila.

Programa

ON AIR

criação Andrea Fidelio (Itália)

5 maio, 19h — Espaço Quintalão (Faro)

6 maio, 19h — Largo da Igreja (Ilha da Culatra)

CARRIPANA

criação LAMA Teatro (Portugal)

6 maio, 11h — Espaço Quintalão (Faro)

UMA AVENTURA NO JARDIM DA ALAMEDA

uma instalação de Noiserv (Portugal)

6 maio, 11h às 20h — Jardim da Alameda (Faro)

LONESOME TOWN

criação LAMA Teatro (Portugal)

no âmbito do ESTOJO – Laboratório Pedagógico do LAMA Teatro

6 maio, 16h — Auditório do IPDJ (Faro)

BAILE NO JARDIM

coordenação Filipa Rodriguez (Portugal)

6 maio, 17h — Jardim da Alameda (Faro)

B FACHADA – CONCERTO PARA CRIANÇAS

7 maio, 11h — Cineteatro Louletano (Loulé)

CONCERTO – MAIS ALTO!

7 maio, 16h — Teatro Lethes (Faro)

SPOTLIGHT

criação LAMA Teatro (Portugal)

no âmbito do ESTOJO – Laboratório Pedagógico do LAMA Teatro

9 maio, 11h (Escolas) e 19h (Público em Geral)

VIAGEM AO CENTRO DA TERRA

criação Mákina de Cena (Portugal)

10 maio, 19h — LAMA Black Box (Faro)

A LA FRESCA

criação Companhia Anna Confetti (Espanha)

11 maio, 17h — Centro Histórico (Lagos)

12 maio, 19h — Jardim da Alameda (Faro)

PRIMEIRA VOZ

criação LAMA Teatro (Portugal)

no âmbito do ESTOJO – Laboratório Pedagógico do LAMA Teatro

11 maio, 19h — Espaço Cultural do Teatro Experimental de Lagos

DEBATE — SE FOSSES TU A MANDAR O QUE MUDARIAS… NA ESCOLA?

com Inês Rosa, Nádia Torres, Joana Franco, Luís Campião, Teresa Aleixo moderação João de Brito

12 maio, 16h — Museu Municipal de Faro

FULL HOUSE

criação Eléctrico 28 (Espanha)

13 maio, 17h — Praça do Infante (Lagos)

14 maio, 11h — Cerca do Convento do Espírito Santo (Loulé) 14 maio, 19h — Jardim da Alameda (Faro)

HAMLET SOU EU

criação Teatro Praga (Portugal)

13 maio, 16h — DeVIR CAPa – Centro de Artes Performativas do Algarve (Faro)

ODEIO A MINHA IRMÃ

criação teatromosca (Portugal)

13 maio, 19h — Jardim da Alameda (Faro)

NÃO

criação Giacomo Scalisi (Portugal)

14 maio, 17h — Clube Artístico Lacobrigense (Lagos)

GANG DAS MOCHILAS

Pequenas performances, nas ruas da cidade de Faro criação LAMA Teatro (Portugal)

28 abril e 4, 9 e 12 maio, 16h

2 maio, 11h