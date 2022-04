Festival MED celebra 18ª edição com um regresso «em pleno»

Loulé volta a receber o Festival MED nos dias 30 de junho, 1, 2 e 3 de julho, depois de um ano de paragem (2020) e de uma edição especial adaptada à pandemia, o interMEDio (2021).

A Zona Histórica de Loulé será palco do regresso em pleno do Festival MED, «um dos mais importantes eventos da Europa enquadrado na indústria das músicas do mundo». A apresentação do programa acontece numa conferência de imprensa agendada para o próximo sábado, dia 23 de abril, às 17h00, no auditório do Solar da Música Nova, mas que poderá ser acompanhada online através do Facebook oficial do evento.

O certame volta em força já no próximo verão, com um motivo de interesse acrescido – a celebração da sua maioridade, já que esta edição assinala os 18 anos de existência do MED.

Com «um cartaz musical de excelência, aliado a um programa cultural eclético onde cabem manifestações artísticas como Cinema, Literatura, Teatro, Artes Plásticas, sem esquecer o Artesanato e a Gastronomia dos quatro cantos do mundo», o Festival traz, em 2022, «muitas novidades e promete surpreender ainda mais o público».

O município de Loulé garante que «a animação ao mais alto nível está garantida, pois não é todos os dias que um festival alcança a idade adulta, sempre em crescendo em termos de notoriedade e reconhecimento por parte do público, da crítica e dos próprios artistas que se identificam com o espírito único do MED».

Os responsáveis municipais consideram que «passados 18 anos, as raízes do Festival MED estão cada vez mais fortes e os objetivos do distante evento que nasceu tímido, no ano de 2004, mantêm-se: por um lado, dar a conhecer artistas e tendências na área da world music e divulgar a interculturalidade nos diferentes campos artísticos; por outro lado, promover a união dos povos e a tolerância e sensibilizar os espectadores para matérias como a questão da emergência climática, a luta contra o racismo e xenofobia ou o desperdício alimentar».