Festival F regressa a Faro com José Cid, Dino D’Santiago e muito mais

Evento contará com nove palcos (onde se encontram dois espaços novos) e programação de Stand Up Comedy.

O Festival F regressa à Vila Adentro, no Centro Histórico de Faro, entre os dias 1 e 3 de setembro, para a sua sétima edição, depois de um interregno deste formato «normal» nos últimos dois anos.

A apresentação do cartaz decorreu ontem, quarta-feira, dia 20 de julho, no Capitólio, em Lisboa. Foram divulgados nomes como Agir, Bárbara Bandeira, Chico da Tina, Danni Gato, Dino D’Santiago, HMB, Ivandro, José Cid com Orquestra Clássica do Sul, KURA, Julinho KSD, Karetus, Marco Rodrigues, Miguel Araújo, Nenny, Pedro Mafama, Richie Campbell, Syro, The Black Mamba, Vitão ou Wet Bed Gang, entre outros, numa mescla entre artistas consagrados e mais jovens.

Nesta edição, o Festival F volta a apresentar uma programação paralela ao cartaz musical, mantendo as tertúlias diárias, cujos temas e convidados serão anunciados em breve, somando exposições de arte contemporânea na Fábrica da Cerveja às que se encontram patentes no Museu e na Galeria Trem, e voltando a apostar na Stand Up Comedy: Hugo Sousa, João Pinto, Inês Coimbra e Youre Cabral no dia 1 de setembro; Alexandre Santos, Eduardo Pita Negrão, Daniel Silva e André Pinheiro no dia 2, e Dário Guerreiro, Juan Pereira, Madalena Malveiro e Ricardo Maria a 3 de setembro.

Devido à afluência em 2019 e à expectável para a edição deste ano, o Festival F aumenta para nove o número de palcos – Ria, Sé, Quintalão, Magistério, Museu, Músicos, Castelo, Arco e Arraial -, «de forma a permitir uma maior mobilidade e segurança do público, garantindo mais opções de circulação». Destaque para um novo palco, Magistério, e para uma nova área, o Arraial do F.

A pré-venda de passes gerais e bilhetes diários decorre até ao final de julho, permitindo adquirir as primeiras 1.000 entradas por um valor mais acessível. Neste período, os bilhetes diários custam 20 euros, ficando o passe geral de três dias por 45 euros. Depois, o bilhete diário aumentará para 22 euros e o passe geral para 54 euros.

O Festival F é uma iniciativa do Município de Faro, do Teatro Municipal de Faro, S.M., da Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito.