Festival da Sardinha registou recorde de afluência com 110 mil entradas

Foram consumidas mais de três toneladas de sardinha nos cinco dias do certame, que regressou à zona ribeirinha de Portimão com uma imagem renovada.

A 26ª edição do Festival da Sardinha, que decorreu na zona ribeirinha de Portimão entre 3 e 7 de agosto, bateu os anteriores máximos de afluência registando 110 mil entradas, numa média diária superior às 20 mil visitas.

A noite mais procurada do evento, que teve acesso livre, verificou-se ontem, 7 de agosto, com a atuação de David Carreira no palco principal e a presença de mais de 30 mil pessoas.

Nos cinco dias deste que é, segundo a Câmara Municipal de Portimão, «o mais popular certame gastronómico do sul do país», foram consumidas no recinto mais de três toneladas de sardinha assada, entre muitos outros petiscos, a que acresce mais uma tonelada da rainha do festival, por ocasião da sardinhada popular servida gratuitamente à população na sequência da recriação da tradicional descarga à canastra, realizada no dia 2 de agosto em jeito de antecipação para o evento.

A organização do Festival da Sardinha pertenceu ao município de Portimão, que passado o evento endereça «um agradecimento especial a todos os intervenientes, com destaque para o movimento associativo local que, mais uma vez, correspondeu ao desafio e permitiu, juntamente com a autarquia, concretizar uma edição memorável, quer para os participantes, quer para as largas dezenas de milhar de pessoas que frequentaram o recinto e os outros espaços próximos da zona ribeirinha, onde a música e a animação foram uma constante, de que são exemplos o Petinga Park, o coreto da Praça Manuel Teixeira Gomes e o Jardim 1.º de Dezembro».