Festa do Cinema Italiano faz-se em Lagos pela primeira vez 

Serão quatro dias de filmes, com propostas para todas as idades.

A Festa do Cinema Italiano estreia-se em Lagos de 25 a 28 de maio, levando à cidade lacobrigense, além de novidades e antestreias deste ano, conversas e sessões infantis à Biblioteca Municipal.

O programa arranca na quarta-feira, 25 de maio, com o filme L’arminuta, de Giuseppe Bonito, retratando as vivências tragicómicas de um casal que tenta sobreviver ao seu quotidiano – entre fraldas e amigos em crise.

No dia seguinte, é exibido o filme Uma Livraria em Paris, de Sergio Castellitto, uma comédia romântica inspirada num argumento nunca filmado de Ettore Scola, e o mais recente filme do ator e realizador Sergio Castellitto, depois do sucesso de Fortunata.

Sexta-feira, 27 de maio, será exibido E noi come stronzi rimanemmo a guardare, de Pif. A falta de garantias sociais e a fragilidade económica são o ponto de partida desta nova sátira, uma comédia original com um olhar crítico sobre o excesso de poder dado à tecnologia e aos algoritmos informáticos que marcam cada vez mais o ritmo das vidas.

Já no sábado, dia 28 de maio, decorrerá a sessão infantil O Pequeno Mundo de Leo, de Giulio Gianini, um dos mestres do cinema de animação, autor de grandes obras-primas realizadas com a técnica de stop-motion e do autor Leo Lionni, criador de vários livros infantis.

À tarde, será exibido o clássico Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolini. Um retrato neorrealista de martírio maternal que marca uma transição na filmografia inicial do subversivo Pasolini com a diva italiana Anna Maganani.

Seguidamente, haverá um encontro com leituras em torno da obra do autor, realizador e intelectual Pier Paolo Pasolini.

Esta edição do certame de cinema encerra com a comédia italiana Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, de Riccardo Milani, uma comédia sarcástica que convida a refletir sobre as grandes questões socioculturais, apoiada num elenco de luxo que promete muitas gargalhadas.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso com o apoio da Câmara Municipal de Lagos e da Biblioteca Municipal de Lagos, sendo que todos os filmes serão legendados em português.

Dada a lotação do espaço, pode ser feita uma inscrição prévia, para assistir aos filmes, através de e-mail ou pelo telefone 282 767 816. Pode ser consultada mais informação no Facebook oficial do evento.