Festa das Tochas Floridas regressa às ruas de São Brás de Alportel

Após dois anos a realizar-se em moldes alternativos, a Festa das Tochas Floridas regressa às ruas.

A Festa das Tochas Floridas regressa no próximo Domingo de Páscoa, a 17 de abril, às ruas de São Brás de Alportel, com os seus tradicionais tapetes de flores com um quilómetro de extensão, que cobrem o chão por onde passa a Procissão de Aleluia.

O programa arranca às 9h30, com a abertura das ruas para apreciar as tochas. A partir das 10h00, o Largo de São Sebastião acolhe o Encontro de Sabores da Páscoa enquanto no Adro da Igreja Matriz se apresenta a Mostra de Artesanato.

Esta é também a hora em que na Igreja Matriz se inicia a eucaristia da Ressurreição, que precede a Procissão de Aleluia, em honra de Jesus Ressuscitado, que motiva várias gerações de homens são-brasenses a envergar as tochas de flores enquanto entoam o tradicional refrão: «Ressuscitou como disse! Aleluia! Aleluia! Aleluia!».

Pela tarde, a partir das 15h00, o Adro da Igreja Matriz recebe a Tarde Cultural. Um momento de convívio animado com a mostra de artesanato, doces e petiscos, com a apresentação dos premiados em mais uma edição dos Jogos Florais e do concurso das mais belas tochas floridas e com as atuações do Rancho Folclórico de Santo Estevão, de Domingos Caetano, com uma homenagem ao rock português, e de Ágata.

A Câmara Municipal explica que «a Festa das Tochas Floridas envolve toda a comunidade e as diferentes gerações, atraindo milhares de turistas nacionais e internacionais que escolhem viver a Páscoa de forma vibrante e única em São Brás de Alportel».

«Depois de uma longa maratona ao longo de toda a semana na apanha das flores e na sua preparação, tarefa que é um desafio lançado a toda a população, na madrugada de domingo, pela noite fora, centenas de voluntários lançam-se na árdua tarefa de preparar os tapetes floridos», acrescenta a autarquia.

Por tudo isto, esta é «uma festa ímpar a nível nacional», organizada em parceria pela Associação Cultural Sambrasense, Paróquia de São Brás e Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

À semelhança do que aconteceu em 2019, a Festa das Tochas Floridas será, uma vez mais, um evento acessível. O município de São Brás de Alportel, em parceria com a Fisio S. Brás e a Casa de Repouso e Saúde de São Brás, irão adaptar um espaço do recinto por onde passa a Procissão de Aleluia, com apoio logístico no acompanhamento e reservando áreas de estacionamento para dar melhores condições às pessoas com mobilidade condicionada que participam e assistem a este evento.