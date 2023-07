Feira da Serra 2023 homenageia amêndoa em São Brás de Alportel

São 300 expositores, 18 espaços temáticos, seis restaurantes e 60 horas de música ao longo de quatro dias de Feira da Serra 2023.

A Escola EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos, em São Brás de Alportel, já se prepara para voltar a ser palco da Feira da Serra, este ano a decorrer entre os dias 27 e 30 de julho, numa extensão de quatro hectares, com o objetivo de promover a gastronomia, o artesanato e a cultura tanto do município como da região algarvia.

Para esta edição, a amêndoa foi o produto escolhido para dar mote ao certame, inspirando as 18 zonas temáticas, onde se espera doçaria, cosméticos e produtos dietéticos a serem apresentados num espaço dedicado a este fruto seco, o Sítio da Amêndoa. «Tem um cenário muito especial, criado para valorizar esta árvore tão emblemática do Algarve, que durante muitos anos foi o símbolo único do turismo regional. Nesta edição, queremos prestar-lhe homenagem e apelar a que seja mais valorizada em todas as suas potencialidades. Na Feira da Serra, todos vão descobrir que afinal as amendoeiras podem florir em julho através da rua das flores», começou por revelar Marlene Guerreiro, vice-presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel e presidente da comissão organizadora deste certame, na conferência de imprensa para apresentação deste festival, na passada quinta-feira, dia 20 de julho, no Parque da Amendoeira. Em destaque, segundo revelou a autarca, vai estar a apresentação de uma gama de cosméticos para cães à base de amêndoa, em estreia absoluta, assim como um cocktail criado em exclusivo para a Feira da Serra 2023, pelas mãos de Renato Pires, sambrasense campeão mundial em cocktelaria.

No Sítio do Vinho, já um clássico do festival desde 2017, este ano, a convidada é a Cidade Europeia do Vinho, a Comunidade Intermunicipal do Douro, que brindará com as dezenas de néctares algarvios também presentes, numa celebração da adesão de São Brás de Alportel à Associação de Municípios com Vinho, Azeite e Cortiça.

Evento âncora para o concelho com impacto direto e indireto na economia local durante o certame e nas semanas que o antecedem, a Feira da Serra vai trazer ao Palco Principal, como cabeças de cartaz, Resistência (dia 27), João Pedro Pais (28), Bárbara Tinoco (29) e José Cid (30), intercalados com nomes locais, como é o caso de ArtMusa (28) e regionais, como os Íris (30).

Por sua vez, no Palco Sonoridades atuam diversos Grupos Folclóricos (de Faro, da Conceição de Faro e da Velha Guarda), escolas de dança (Municipal, São Brás Bailando e Urban Xpression) e, para os mais novos, O Panda e os Carolas.

Ainda assim, a novidade deste ano atua no Palco Jovem pela primeira vez e em estreia absoluta. São a Banda «Feira da Serra Jovem». «Temos 11 jovens integrados neste projeto, que nasceu para dar o primeiro palco a estes talentos, e apresentam-se com direção musical do professor Ricardo Silva», no primeiro dia do evento, às 21h30, detalhou Marlene Guerreiro.

Para Vítor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, «a Feira da Serra é um motivo de orgulho e uma das grandes conquistas é fazer parte da identidade dos sambrasenses», dando nota ainda que, este ano são seis os restaurantes presentes, quatro tascas e diversos outros espaços similares que se espalham na zona do Encontro de Sabores.

Outra das novidades desta edição, desvendada pela autarca, é a presença de uma barbearia, do empreendedor jovem Diogo Brito, e ainda do serviço de cacifos «Toca a Guardar», destinado a todos aqueles que pretendam adquirir artesanato e aproveitar a feira depois, sem ser necessário carregarem os sacos. Essa é também uma das medidas da autarquia para tentar proporcionar a melhor experiência no recinto, que volta a ser acessível para todos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida e invisuais.

Num investimento que este ano ronda os 450 mil euros, a Feira da Serra 2023 está também mais inclusiva, uma vez que possui venda de bilhetes antecipados através da plataforma online Blueticket, e mais opções de ingressos. Visto o bilhete diário ter aumentado de valor, com o custo de sete euros, e dada a crise inflacionista motivada pela Guerra na Ucrânia, foi criado o ingresso de três dias (12 euros), que se junta ao pack de família (diário a 16 euros) e o ingresso para todos os dias do certame (16 euros), sendo que todos eles possuem um desconto de 43 por cento face à entrada individual para apenas um dia.

Além de inclusivo, o evento continua a bater recordes. No ano passado, os 38.600 visitantes totalizaram o maior número de sempre de entradas. Este ano é a vez dos participantes inscritos, cerca de 300, e dos voluntários, 107, ultrapassarem os valores de edições anteriores, o que, de acordo com o autarca, se trata «de um motivo de orgulho para o concelho. Esta é uma das maiores conquistas, a envolvência junto da comunidade. É bom ver que, ao fim destes anos todos, os jovens continuam a abraçar a Feira da Serra».

Vítor Guerreiro defendeu que o investimento na Feira da Serra 2023, pensada para ser inclusiva, dinâmica, solidária e com oferta para todos, «representa a promoção do território e do melhor que nele se faz. Temos todas as condições para ter um grande evento na região e penso que todos os algarvios se devem orgulhar. Não haverá muitos com estas características, com resposta para toda a família e todas as idades. A Feira da Serra é um evento com alma e queremos que continue a ser um certame de referência, estruturante para a economia regional e para projetar a notoriedade do concelho e da região», disse.

Este ano, a Feira da Serra de São Brás de Alportel vai contar com a inauguração na quinta-feira, dia 27 de julho, de Carlos Miguel, secretário de Estado das Autarquias Locais, sendo que a abertura de portas está marcada para as 19h00, diariamente.