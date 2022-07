Feira da Dieta Mediterrânica volta a unir gastronomia à música em Tavira

Certame regressa a Tavira entre os dias 8 e 11 de setembro, depois de dois anos em pausa forçada devido à pandemia.

Uma das novidades da VIII edição da Feira da Dieta Mediterrânica será o novo conceito da Praça da Convivialidade, que permitirá «viajar pelos sabores mediterrânicos». Este é, segundo a organização, «um marco inovador nesta edição», com a presença de quatro restaurantes, cada um deles com gastronomias mediterrânicas distintas: sabores marroquinos, italianos, portugueses e espanhóis, que poderão ser degustados num único espaço geográfico.

Existirão também sete palcos com programação diversa. Será possível assistir a concertos ao vivo de vários artistas nacionais como Mariza, Jorge Palma com Marisa Liz, Bárbara Tinoco, Moçoilas, Seiva, Retimbrar e Sopa da Pedra, entre outros projetos locais. Do estrangeiro virão artistas da Croácia (Veja), de Israel (Neta Elkayam), de Espanha (Tomatito, Capella de Ministrers e Diajonizz), de Marrocos (Mehdi Nassouli), de Itália (Bifolc Trio), de França (Ciac Boum) e da Grécia (Rodopi).

O programa da Feira conta ainda com danças tradicionais e outras artes performativas, exposições, arte digital, cinema, visitas ao património natural e cultural, seminários e muitas outras atividades.

Para o público infantojuvenil, o programa integra espetáculos educativos, jogos tradicionais, oficinas de construção de brinquedos e de artes populares.

Tal como noutras edições, a prevenção do acidente cardiovascular e o aconselhamento saúde nutricional, as atividades físicas e muitas ofertas culturais de matriz mediterrânica estão à espera dos visitantes.

Segundo a organização, o programa da VIII Feira da Dieta Mediterrânica «reflete o trabalho de parceria alargada que tem vindo a ser desenvolvido, ao longo de oito edições». Esta edição conta com o apoio institucional da Comissão Nacional da UNESCO, sendo que esta iniciativa está inserida no Plano de Salvaguarda aprovado pela UNESCO, que resulta da inscrição da Dieta Mediterrânica na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade.