FATACIL terá Quim Barreiros, Fernando Daniel, Tony Carreira e muito mais

Município de Lagoa divulgou o cartaz completo da FATACIL 2022 e iniciou a venda de bilhetes.

A Câmara Municipal de Lagoa apresentou o cartaz completo para a 41ª Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa (FATACIL). Depois de ter anteriormente anunciado os concertos de Resistência, Fernando Daniel, João Pedro Pais, Tony Carreira e Gipsy Kings by Diego Baliardo, juntam-se agora ao certame nomes como Expensive Soul, ProfJam, Quim Barreiros, Plutónio e Bárbara Bandeira.

Apostado em fazer desta edição «a melhor de sempre», o município de Lagoa investiu no cartaz de espetáculos «a pensar nas diferentes gerações que visitam a feira, promovendo a identificação das gerações mais novas com a FATACIL, valorizando a identidade da maior feira de atividades económicas a sul do rio Tejo».

Com o presente cartaz o município considera que estão reunidas todas as condições para se realizar «a melhor feira de sempre, no que à música diz respeito, oferecendo concertos para todos os gostos e faixa etárias».

Para além do palco FATACIL, a edição deste ano traz uma novidade com a introdução de um palco secundário (o Palco Lagoa) na zona da restauração, reservado às atuações de ranchos folclóricos e de artistas locais de vários géneros musicais, desde o pôr do sol até às 22h00. Para além dos dois palcos haverá sempre animação de rua a cargo do grupo Next Combo e Al Fanfare.

A abertura oficial do certame está agendada para as 19h00 de sexta-feira, dia 19 de agosto, figurando entre as novidades o alargamento do recinto, que agora passará a poder receber mais 8.000 pessoas do que em 2019, e o stand do município, que terá nova localização e conceito, funcionando como espaço de estar, com a divulgação de novos projetos e produtos locais.

Os bilhetes já se encontram à venda, tendo o bilhete diário um custo de quatro euros, o bilhete diário familiar um custo de 14 euros e o passe para os 10 dias o custo de 25 euros. As crianças até aos 12 anos (inclusive) não pagam entrada, mediante apresentação do Cartão de Cidadão. Os ingressos podem ser adquiridos online, nas lojas CTT, FNAC e Worten e, também, no Centro Cultural Convento de S. José e no Balcão Único, em Lagoa, e no local da feira, nas bilheteiras locais que estarão abertas durantes os dias da feira.

Pode consultar abaixo a programação completa:

Palco FATACIL

19 de agosto – Expensive Soul

20 de agosto – Gipsy Kings by Diego Baliardo

21 de agosto – João Pedro Pais

22 de agosto – ProfJam

23 de agosto – Quim Barreiros

24 de agosto – Plutónio

25 de agosto – Bárbara Bandeira

26 de agosto – Resistência

27 de agosto – Fernando Daniel

28 de agosto – Tony Carreira

Palco Lagoa (zona da Restauração)