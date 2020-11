Faro tem novo autocarro para apoio a escolas e coletividades

Município de Faro adquire novo autocarro para transporte de crianças e adultos. Aquisição permite melhoria do serviço público de transporte de crianças e adultos, no âmbito de atividades municipais e do apoio municipal a escolas, coletividades e outras instituições do concelho.

A Câmara Municipal de Faro adquiriu um novo autocarro de passageiros com capacidade para 55 lugares sentados, além de motorista e tripulante.

A aquisição desta viatura, entregue dia 26 de novembro à autarquia, enquadra-se na política de modernização da frota automóvel do município e permite assim a melhoria significativa do serviço público de transporte de crianças e adultos, nomeadamente no âmbito de atividades municipais e apoio municipal a escolas, coletividades e outras instituições do concelho.

Trata-se de um autocarro do modelo Volvo B11R de 460 cv (11.000 cm3), no valor de 288.435 euros (IVA incluído), equipado, certificado e homologado de acordo com as mais exigentes normas em vigor para transporte de adultos e transporte coletivo de crianças.

Além de um sistema anti-capotamento, esta nova viatura conta com sistema automático de extinção de incêndios; caixa de primeiros socorros; refrigeração de grande capacidade para passageiros e tripulação; sistema de climatização; aquecimento e arrefecimento, com saída de ar individual em todos os lugares; bancos reclináveis e forrados a pele sintética, com apoios de braços e pés; bocais de saída de ar e luz individuais e cintos de segurança de três pontos.

Além disto, o novo autocarro dispõe ainda de equipamento audiovisual com Wi-Fi; monitores frontal e central com possibilidade de visualização de emissão de televisão digital terrestre, GPS ou DVD, rádio e leitor de Cds.

Esta viatura vem reforçar a frota de transporte de passageiros do Município, que atualmente conta ainda com dois minibus com capacidade para 17 passageiros, três autocarros pequenos (dos quais um para 27 passageiros e dois para 39 passageiros) e um outro autocarro com capacidade para 51 passageiros.

Está ainda em fase de conclusão o procedimento de aquisição de um novo minibus para transporte escolar, no valor de 42.956 euros.