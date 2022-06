Faro recebeu sessão de encerramento da Operação Simplex 2.0

Sessão de apresentação de resultados aconteceu no Teatro das Figuras, juntando os seis municípios pertencentes ao Algarve Central.

O município de Faro recebeu ontem, quinta-feira, dia 23 de junho, no Teatro das Figuras, a sessão de encerramento da Operação Simplex 2.0, que juntou os seis municípios parceiros neste projeto no âmbito do Algarve Central (Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira).

A sessão serviu para apresentação de resultados deste projeto por parte do município de Faro, bem como das restantes autarquias, e ainda o lançamento de passos futuros no plano intermunicipal.

Esta parceria remonta a 2016, ano em que os municípios apresentaram uma primeira candidatura conjunta no domínio da Modernização Administrativa, visando a melhoria do acesso às tecnologias de informação e da comunicação, bem como a sua utilização e qualidade, tendo contado com um cofinanciamento do Programa Operacional CRESC Algarve 2020.

Com esse objetivo, os municípios avançaram para o desenvolvimento de uma comunicação conjunta que levasse os munícipes e demais agentes económicos a aderir aos serviços online e a privilegiar a submissão dos respetivos pedidos de serviço e contacto por esta via.

Da mesma abordagem resultou o desenvolvimento de um manual de normas de comunicação comum, com base no qual estão já a ser produzidos diversos conteúdos (panfletos, guias ou publicações nas redes sociais, entre outros), bem como de uma landing page que agiliza o acesso aos serviços municipais disponibilizados na internet.