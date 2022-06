Faro marca presença no Festival do Novo Bauhaus Europeu

Festival terá iniciativas em Bruxelas e um pouco por toda a Europa, incluindo em Faro.

O município de Faro vai participar no Festival do Novo Bauhaus Europeu, que vai ter lugar entre os dias 9 e 12 de Junho em Bruxelas (Bélgica) e um pouco por toda a Europa, incluindo na capital algarvia.

A autarquia farense é parte integrante de duas iniciativas inseridas no programa oficial do evento, uma em Faro e outra em Bruxelas.

Em Faro, a iniciativa Al-Bauhaus Dream Factory terá lugar amanhã, quinta-feira, dia 9 de junho, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos.

O programa inclui workshops de desenho criativo, exposições de arte sustentável e de fotografia, bem como demonstrações de criativos a trabalhar ao vivo. No mesmo âmbito, serão igualmente expostos alguns dos projetos vencedores do Prémio Regional de Arquitetura.

A programação do dia inclui ainda vários momentos de debate de ideias, dos quais se destaca um com o tema «Al-Bauhaus Talk – (Re)Construções com Identidade, Inovação e Natureza», que será moderado pela Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos e que terá o arquiteto José Alegria a apresentar o tema «A importância dos saberes e dos materiais locais».

Participam nesta iniciativa a Associação de Designers do Sul, alunos da Escola João de Deus e do projeto lix’ARTE, entre outros.

Já na sexta-feira à tarde, dia 10 de junho, o município de Faro participará na iniciativa A Europa de outra perspetiva, outro evento oficial do festival, desta feita em Bruxelas.

No âmbito da Rede Europeia das Açoteias Criativas – um projeto cofinanciado pelo programa Europa Criativa -, vai ter lugar um encontro de promoção e networking do trabalho desta rede com diversas cidades a mostrarem bons exemplos do uso das açoteias.

Neste encontro, que vai acontecer na açoteia da Real Biblioteca da Bélgica entre as 14h00 e as 17h00 (horas locais), participarão, entre outros, a vereadora Sophie Matias e o chefe da Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Faro, Bruno Inácio, bem como o diretor para a cultura da Agência Europeia para a Educação e Cultura, Walter Zampieri.

O Novo Bauhaus Europeu introduz uma dimensão cultural e criativa no Pacto Ecológico Europeu com o objetivo de demonstrar de que modo a inovação sustentável se pode traduzir, no dia-a-dia, em experiências concretas e positivas.

Este projeto, que inclui uma série de ações e possibilidades de financiamento, visa acelerar a transformação de vários setores económicos, afim de facilitar o acesso de todos os cidadãos a bens circulares e com menor intensidade de carbono.