Farnáutica volta a mostrar o Mar e a Náutica em Faro

Mostra tem entrada livre, de 5 a 8 de maio.

A Farnáutica – Mostra do Nar e da Náutica de Faro volta a realizar-se este ano, depois de um interregno motivado pela pandemia, com um espaço expositivo no Jardim Manuel Bivar, de 5 a 8 de maio, passando o município de Faro, enquanto entidade Coordenadora da Estação Náutica de Faro, a associar-se à sua organização, também a cargo da União das Freguesias de Faro.

Para além da presença de embarcações de recreio e material náutico, acrescenta-se a presença de cerca de duas dezenas de instituições e empresas ligadas ao setor do mar e a existência de uma tenda de gastronomia com tasquinhas que vão servir almoços, lanches e jantares, essencialmente com pratos e petiscos relacionados com peixes e mariscos, como lingueirão, chocos, ostras, amêijoas, conquilhas, sapateiras, xarém e camarões grelhados e fritos.

Esta mostra, que vai para a sua 6ª edição, tem como objetivo promover as atividades relacionadas com o mundo da náutica e com o setor do mar. Pretende-se, assim, «reforçar a vocação e a relação da cidade de Faro com o litoral, com o mar e com a Ria Formosa, vincando a sua história, a sua cultura e a sua identidade em que o mar tem um papel de crucial importância».

A entrada é gratuita e o horário de funcionamento será entre as 11h00 e as 23h00. Em simultâneo com esta mostra, a União das Freguesias de Faro vai realizar, em parceria com o Sport Faro e Benfica, o primeiro torneio de canoagem K1 da cidade, com cerca de uma centena de atletas, a realizar-se nas águas da Ria Formosa, em frente às portas do mar, no dia 7 de maio, enquanto que no dia 8 vai decorrer um passeio de kayak.

A estas atividades, junta-se a participação da Estação Náutica de Faro com um stand próprio para prestar informação turística do concelho e divulgar a oferta de serviços dos parceiros aderentes. No dia 5 de maio, a entidade organiza também a conferência Mar, transformar o potencial em valor, que decorrerá em regime presencial, no hotel 3HB, a partir das 14h15. A participação é gratuita, estando no entanto sujeita a inscrição prévia através desta ligação.

Este evento tem por objetivo dar a conhecer a visão de especialistas de várias áreas sobre os desafios e as oportunidades que o mar apresenta, permitindo a criação de valor de forma sustentável.

A conferência contará com dois painéis com oradores de reconhecidas competências e prestígio. No primeiro painel participarão Ana Margarida Leal, do Instituto da Conservação da Natureza e das Pescas e Adelino Canário, professor catedrático da Universidade do Algarve (UAlg) e presidente da direção do Centro de Ciências do Mar. Os convidados abordarão os desafios e potencialidades do território marítimo no concelho de Faro.

No segundo painel, dedicado às atividades económicas ligadas ao mar, participam Miguel Cardoso, da Olhãopesca; Rui Roque, da Nautiber; Christopher Barrett, ligado ao Projeto Kepler – Carbon Recapture; António Marques Vital, Presidente da APECATE – Associação Portuguesa das Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, e Miguel Silveira, da empresa MadeinSea.

A moderação dos painéis estará a cargo de Hugo Rodrigues, jornalista do Sul Informação e de Luís Coelho, professor da Faculdade de Economia da UAlg.