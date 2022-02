Farense vence Académica (3-1) com reviravolta em segunda parte de luxo

Segunda vitória consecutiva do Farense foi construída com uma grande segunda parte. Vasco Faísca mostrou grande acerto nas substituições que opero na equipa.

Sem a principal referência ofensiva da equipa, Pedro Henriques, castigado, o técnico Vasco Faísca apostou na titularidade de Cristian Ponde no centro do ataque farense, hoje, quinta-feira, dia 3 de fevereiro, num jogo em atraso da 17ª jornada.

A verdade é que o jogo começou mal, muito mal para os homens de Faro. Logo aos seis minutos, Costinha aproveitou uma falha de Bura e abriu o marcador para a Académica de Coimbra.

A turma de Vasco Faísca tentou reagir mas, ao longo de toda a primeira parte, só dispôs de duas verdadeiras oportunidades: um grande remate de Bruno Paz a proporcionar um voo a Stojkovic, guardião dos forasteiros, e uma cabeçada de Cláudio Falcão ao lado, na sequência de um livre. De resto, muito volume ofensivo mas pouca assertividade dos algarvios.

No regresso dos balneários, já sem Bura e com Gut no seu lugar, os Leões de Faro continuaram a sua busca pelo empate de forma bem mais contundente. Ao minuto 54, Mica deixou a ameaça com um remate muito perigoso.

No minuto seguinte, foi Ponde a ser impedido de finalizar por Pedro Justiniano, num lance em que o central da Académica parece ter utilizado o braço. Se houvesse VAR…

Mas Ponde não desmoralizou e, segundos depois, apareceu à boca da baliza a responder da melhor forma a um cruzamento com conta, peso e medida de Miguel Bandarra, fazendo o empate na partida.

O Farense carregou em cima da Briosa, procurando tirar partido de alguma instabilidade na equipa que viajou de Coimbra, e só não chegou ao 2-1 aos 60 minutos porque o remate de Bruno Paz, que apareceu em ótima posição após excelente trabalho de Madi Queta, saiu ao lado.

Vasco Faísca queria a vitória e lançou, ao minuto 66, Vasco Lopes e Elves Baldé, para os lugares de Mayambela e Madi Queta.

E que pontaria teve o treinador! É que pouco depois, à passagem do minuto 69, foi Vasco Lopes a tentar dar o melhor seguimento a um pontapé de canto, mas o seu remate saiu por cima da baliza da Académica. Mas era apenas um aviso para o que aí vinha no minuto seguinte: o extremo surgiu na cara de Stojkovic e picou a bola por cima do guardião adversário, fazendo o 2-1 e adiantando o Farense no marcador.

Os algarvios estavam com a corda toda e aos 72 minutos ficaram a centímetros do terceiro golo. Elves Baldé conduziu um rápido contra-ataque, entregou a Ponde e o romeno, à entrada da área, rematou e viu a bola raspar no poste da baliza conimbricense. Dois minutos volvidos, foi Elves Baldé a surgir no coração da área com tudo para marcar, mas a atirar ao lado.

A verdade é que a equipa da casa começava a colecionar desperdício. Aos 76 minutos, Vasco Lopes tinha tudo para fazer o tento mas a bola acabou por esbarrar na trave.

Água mole em pedra dura, tanto bate…até que fura. E neste caso, furou à bomba! Depois de tantas oportunidades desperdiçadas, Fabrício Isidoro (que entrou ao minuto 72 para o lugar de Mica) mostrou como se faz – ganhou espaço à entrada da área e disparou uma bomba que só parou no fundo das redes (80′)! Estava feito o 3-1, mais que justo perante o que se passava em campo.

Na reta final da partida, aos 88 minutos, Rafinha entrou para o lugar de Ponde, mas já pouca influência teve no jogo. O resultado estava fechado, num jogo onde o Farense começou mal, mas teve uma segunda parte de elevada qualidade.

Com este resultado, o Farense sobe ao 15º lugar, com 20 pontos. A próxima partida dos algarvios no campeonato será em Santa Maria da Feira, frente ao Feirense, na terça-feira, dia 8 de fevereiro, às 18h00, a contar para a 21ª jornada.