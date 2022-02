Farense sofre mas traz vitória preciosa (0-1) da visita ao Varzim

Em jogo para acertar calendário, algarvios acabaram (mais uma vez) reduzidos a 10 mas seguraram três pontos preciosos.

O Farense deslocou-se na tarde desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, ao terreno do Varzim, em partida atrasada da 16ª jornada da Segunda Liga. No 11 dos poveiros, destaque para dois atletas bem conhecidos dos adeptos dos Leões de Faro: Cássio Scheid e Tavinho.

O Varzim até começou a partida com maior ascendente, mas quem marcou o primeiro da tarde foi mesmo o Farense. Aos 19 minutos, Pedro Henrique, que começou o jogo no lugar do castigado Ponde, atirou a contar de muito longe, para um grande golo.

Apenas quatro minutos depois, Vasco Lopez quase aproveitava o adiantamento da defensiva poveira, mas o seu remate acabou defendido por Ricardo.

O Varzim tentou responder à contrariedade e ficou perto do empate à passagem do minuto 42, quando João Reis, de cabeça, obrigou Defendi a uma enorme intervenção, que segurou a vantagem algarvia até ao intervalo.

Depois do regresso dos balneários, aos 56 minutos, Vasco Faísca teve uma contrariedade. Pedro Henrique lesionou-se e teve de abandonar a partida, acabando por ser substituído por Elves Baldé.

A equipa anfitriã ficou muito perto do empate à passagem do minuto 63, mas Tavinho, com tudo para marcar, atirou por cima e deu descanso à sua antiga equipa.

As lesões voltaram a atacar a turma algarvia ao minuto 77, com Vasco Lopes a sucumbir e a ser substituído por Sylla. E quando não foram as lesões, foi o descuido. É que, ao minuto 79, Miguel Bandarra tentou jogar a bola mas, imprudentemente, acabou por acertar no adversário. O árbitro considerou motivo para cartão vermelho direto e o Farense acabou por ficar reduzido a 10 elementos. Na sequência do livre, Defendi salvou a baliza mais uma vez.

O guardião brasileiro voltou a ser decisivo ao minuto 89, quando voou para uma intervenção espetacular a remate de Bruno Tavares e segurou uma vitória preciosa para a turma algarvia, frente a um adversário direto na luta pela permanência.

Com este triunfo por 0-1, o Farense soma agora 24 pontos e sobe ao 14º lugar. Na próxima partida, a equipa de Faro visita o reduto do Benfica B, segunda-feira, dia 21 de fevereiro, às 18h00.