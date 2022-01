Farense regressa às vitórias (3-0) na receção ao Estrela da Amadora

Encontro entre históricos do futebol português deu o pontapé de saída para a jornada 20 da Segunda Liga, com Vasco Faísca a conseguir a primeira vitória aos comandos dos leões de Faro e a colocar um ponto final numa série de três derrotas.

No Estádio de São Luís, o Farense recebeu Estrela da Amadora, equipa que está na luta pelos lugares cimeiros da tabela, nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro.

O jogo foi muito disputado desde início, mas com pouco acerto ofensivo de ambas as equipas. Prova disso foi o facto de a primeira grande oportunidade de golo da partida, pertencente ao Farense, ter surgido já perto do intervalo, ao minuto 43.

Mayambela, com um excelente cruzamento, encontro Fabrício Isidoro solto na área, mas o médio brasileiro cabeceou ao lado e não conseguiu desatar o nó no resultado antes da pausa para descanso.

A segunda parte começou com uma ameaça amadorense logo ao minuto 51. Madson em excelente posição rematou para uma enorme defesa de Defendi, a evitar o golo.

Mas o entusiasmo do Estrela da Amadora resfriou, e de que maneira, com a expulsão de Diogo Salomão. O extremo português viu um amarelo aos minuto 49 e, apenas quatro minutos depois, acabou por ser admoestado com a segunda cartolina amarela e consequente vermelho.

Os leões de Faro tentaram tirar partido da superioridade numérica e ficaram muito perto do golo aos 58 minutos, mas a pontaria de Cláudio Falcão não foi a melhor.

Quem não desperdiçou o tento foi Cristian Ponde aos 73 minutos. Após uma excelente jogada no flanco direito da equipa da casa, que culminou com um bom cruzamento de Elves Baldé, o avançado do Farense, em esforço, conseguiu desviar a bola para o fundo das redes e fazer o golo algarvio.

Sem baixar o ritmo, os farenses fizeram o segundo golo cinco minutos depois. Após um pontapé de canto, Pedro Henrique aproveitou uma má abordagem da defensiva do Estrela da Amadora e empurrou a bola para a baliza.

Ao minuto 83, houve estreia no São Luís. Harramiz, reforço de inverno do Farense que conhece bem os cantos à casa, entrou para o lugar de Pedro Henrique.

Já ao cair do pano, quando o relógio assinalava o minuto 90, surgiu o terceiro golo dos algarvios. Foi Bruno Paz (grande exibição), após excelente jogada individual, a finalizar com classe na cara de Gonçalo Tabuaço.

Com esta vitória por 3-0, os leões de Faro somam agora 17 pontos e sobem ao 15º lugar da tabela. Na próxima jornada, o Farense desloca-se ao reduto do Feirense, terça-feira, dia 8 e fevereiro, às 18h00.