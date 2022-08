Farense não vai além do empate (2-2) na receção ao Académico de Viseu

Leões de Faro receberam nesta manhã de sábado o Académico de Viseu, no Estádio de São Luís, num duelo entre candidatos à subida de divisão.

A partida começou muito dividida mas aos oito minutos voltou a aparecer Marco Matias, um dos melhores elementos da equipa de Vasco Faísca neste início de campeonato. O experiente jogador português foi travado em falta na grande área e o Farense beneficiou de uma grande penalidade. Na conversão, Cristian Ponde não vacilou e abriu o ativo.

O Académico respondeu aos 16 minutos com um remate perigoso mas Defendi disse presente e sacudiu o perigo da baliza algarvia. Mas aos 23 minutos os viseenses acabaram mesmo por empatar. André Clóvis, na resposta a um livre superiormente executado, cabeceou para o fundo das redes.

E as coisas não demoraram a ficar piores para os Leões de Faro: quatro minutos depois, Roberto Massimo resolveu rematar do meio da rua e contou com uma intervenção menos feliz de Defendi, fazendo a cambalhota no marcador (1-2).

Até ao intervalo, assistiu-se a um jogo muito quezilento, com picardias de parte a parte e pouco futebol jogado.

A etapa complementar trouxe um Farense a tentar inverter a tendência negativa, e a ficar perto disso aos 54 minutos. Foi Lucão, de cabeça, a acertar no poste da baliza viseense.

Quatro minutos volvidos, André Clovis voltou a colocar em sentido a defensiva algarvia, com um remate muito perigoso.

Já na reta final, Miguel Bandarra mostrou ter a pontaria afinada…até em demasia. O algarvio ficou perto do empate mas viu os ferros a evitarem o sucesso de dois livres diretos consecutivos, aos 82 e aos 86 minutos.

Mas a persistência algarvia acabou recompensada à passagem do minuto 88. Harramiz tirou um belo cruzamento no flanco direito e Pedro Henrique cabeceou para o fundo das redes, fazendo o 2-2 num lance construído por jogadores vindos do banco.

Com este resultado, num jogo que acabou com grande confusão no relvado, o Farense soma agora cinco pontos no campeonato. Na próxima jornada, os Leões de Faro defrontam o Mafra.