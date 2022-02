Farense não teve argumentos para evitar derrota (3-0) frente ao Benfica B

Num dos últimos jogos da jornada 23 da Segunda Liga, o Farense não teve pedalada para incomodar o Benfica B no Seixal.

Com uma tarefa difícil nesta tarde de segunda-feira, dia 21 de fevereiro, frente ao Benfica B, o Farense não se acanhou nos minutos iniciais e até criou a primeira situação de perigo.

Aos 14 minutos, Mayambela com um excelente trabalho individual ganhou posição para um remate que testou a atenção de Svilar.

Apesar do atrevimento algarvio, foi mesmo a equipa da casa a marcar o primeiro. Henrique Pereira, ao minuto 23, deu o melhor seguimento a uma boa jogada de Tiago Gouveia, adiantando os encarnados no placard.

Pouco depois, aos 33 minutos, o cenário ficou pior para o Farense. Desta feita, foi Henrique Araújo, no coração da área, a cabecear para o fundo das redes, fazendo o 2-0, resultado com que as equipas foram para o descanso.

O regresso aos balneários não podia ter sido pior para os Leões de Faro. Logo ao minuto 47, Fabinho fez o que quis de três defesas do Farense e fuzilou Defendi para um grande golo, colocando o resultado em 3-0.

Vasco Faísca tentou dar outro andamento à equipa, amorfa, lançando Elves Baldé no lugar de Pedro Henrique. E a verdade é que o extremo ficou muito perto do golo ao minuto 64, quando Abner rematou mal e Baldé, na emenda, viu a defensiva adversária a salvar em cima da linha.

O mesmo Elves Baldé voltou a ter tudo para fazer o golo à passagem do minuto 72, mas isolado perante Svilar rematou para fora do estádio. Estava certo o 3-0 final.

Com esta derrota, os Leões de Faro terminam a ronda no 14º lugar, com 24 pontos. No próximo jogo o Farense recebe o Vilafranquense, domingo, dia 27 de fevereiro, às 15h30.