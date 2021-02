Farense heróico conquistou empate (2-2) em Guimarães

Leões de Faro voltaram a Guimarães para disputar o jogo em atraso da jornada 14 da Liga NOS. Apesar da expulsão de Alex Pinto, o Farense conseguiu o empate na reta final.

Com três alterações no 11 (Jorge Costa lançou de início Mansilla, Abner e Alex Pinto), o Farense entrou mais mexido e até podia ter chegado à vantagem logo ao quinto minuto, mas o ataque algarvio viu Mensah, sobre a linha, a cortar e a salvar a turma vimaranense.

Mas quem chegou mesmo ao golo foi o Vitória, ao minuto 14, na sequência de um canto. Rochinha bateu o esférico, Defendi, indeciso, acabou por não fazer nada e Pepelu cabeceou facilmente para o fundo das redes, fazendo o 1-0.

O Farense não baixou os braços e respondeu pouco depois, à passagem dos 20 minutos. Jorge Fernandes travou Madi Queta em falta dentro da área e, na cobrança do penálti, Ryan Gauld enganou Bruno Varela e igualou a partida.

O jogo caiu numa toada dividida, com as duas equipas a lutar bastante, mas foi novamente o Vitória Sport Clube a chegar à vantagem, aos 37 minutos. O inglês Marcus Edwards, com um bom trabalho individual, rematou da meia distância para o fundo das redes algarvias, adiantando os anfitriões no marcador antes do intervalo.

Na etapa complementar, os algarvios começaram com algumas dificuldades e viram o Vitória assediar, por diversas vezes, a sua zona defensiva.

A tarefa complicou-se para o Farense ao minuto 61. Alex Pinto, que já tinha cartão amarelo, travou Rochinha em falta junto à linha de fundo, com o árbitro João Pinheiro a considerar haver motivos para mostrar o segundo cartão, e consequente vermelho, ao atleta dos algarvios.

Apesar da inferioridade numérica, foi mesmo o conjunto de Jorge Costa a chegar à igualdade, aos 80 minutos! Num lançamento longo, a bola atravessou a área e chegou à cabeça de Stojiljkovic, que não se fez rogado e colocou a bola no fundo da baliza minhota.

O Vitória ainda pressionou bastante mas a zona defensiva algarvia deu bem conta do recado e segurou o pontinho precioso.

Com este resultado, a turma de Faro chega aos 17 pontos e ascende ao 14º lugar. O Farense volta a jogar no domingo, dia 21 de fevereiro, recebendo o Benfica, no Estádio de São Luís, às 20h15, em partida a contar para a 20ª jornada.