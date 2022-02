Farense goleado por 4-1 na deslocação a Santa Maria da Feira

Frente a um candidato à subida, a equipa algarvia não conseguiu contrariar o ascendente adversário e acabou por regressar aos maus resultados.

Na turma de Faro, Vasco Faísca promoveu a estreia a titular de Pedro Albino, lateral direito que foi o último reforço de inverno, neste jogo da 21ª jornada da Segunda Liga disputado hoje, terça-feira, dia 8 de fevereiro.

O Feirense começou a partida com ascendente sobre o Farense, e chegou mesmo ao golo aos 18 minutos. Fábio Espinho, na cobrança de um livre, rematou e beneficiou de um desvio da bola na defensiva algarvia, que traiu Defendi.

A equipa forasteira teve algumas dificuldades em reagir ao contratempo mas, quando o fez, foi letal. Bruno Paz, aos 36 minutos, empenhou-se num grande trabalho pelo flanco direito e assistiu Ponde, que assinou o empate. Foi o terceiro jogo consecutivo a faturar para o avançado romeno do Farense.

Os homens de Santa Maria da Feira só não se adiantaram novamente no marcador volvidos cinco minutos porque Zé Ricardo, com a baliza escancarada, cabeceou por cima. Tudo empatado ao intervalo.

A etapa complementar começou mal, muito mal para o Farense. Logo aos 47 minutos, o árbitro João Pinho conseguiu ver uma falta de Gut sobre João Oliveira, num lance muito duvidoso, dentro da área. Na cobrança do respetivo pontapé de penálti, Fábio Espinho fez o 2-1.

Pouco depois, à passagem do minuto 52, Teles conseguiu um remate à entrada da área, que sofreu um desvio em Bruno Paz e acabou no fundo da baliza algarvia, no 3-1.

Insatisfeito com o resultado, Vasco Faísca tentou dar um murro na mesa lançando em campo Fabrício Isidoro, Harramiz e Elves Baldé para os lugares de Mica, Vasco Lopes e Ponde.

A verdade é que as alterações até trouxeram maior agressividade ao conjunto da capital algarvia, que já com Pedro Henrique em campo (no lugar de Pedro Albino) ia tentando colocar em perigo a baliza do Feirense.

Ao minuto 79, Elves Baldé, após um grande trabalho na esquerda do ataque do Farense, rematou e a bola saiu muito perto da baliza de Brígido.

Mas quem ainda ampliou a vantagem foi mesmo o Feirense. Já em período de compensação, André Rodrigues apareceu isolado frente a Defendi, contornou o guardião e atirou a contar para a baliza deserta, estabelecendo o 4-1 final.

Com este resultado, os Leões de Faro continuam com 20 pontos no 15º lugar da tabela. Na próxima jornada do campeonato, o Farense recebe o Académico de Viseu, domingo, dia 13 de fevereiro, às 19h30.